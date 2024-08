Fernández: "Nunca he ejercido violencia física contra ninguna mujer"

Alberto Fernández, en una entrevista con El País de España, respondió a las acusaciones de violencia en su contra, negando tajantemente haber ejercido algún tipo de agresión física.

La entrevista exclusiva al diario español ocurrió durante el viernes pasado, luego de que se revelaran las fotos de la exprimera dama, Fabiola Yañez, con moretones en sus ojos y sus brazos, y previo a que allanaran su departamento de Puerto Madero y secuestraran su teléfono celular.

“No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra (exsecretaria Legal y Técnica de su presidencia) y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, expresó.

Fernández insistió en que el contenido de la denuncia es falsa. Para el expresidente, "se la llevó adelante porque alguien la incentivó con otros fines”. Y sugirió que “hay un aprovechamiento político del Gobierno de Javier Milei”.

“Yo no la golpeé. También sé en qué contexto lo dijo Fabiola. Y por eso mi respuesta: no le digo 'perdón porque te golpeé tres días'. Le digo ‘me siento mal, pará”, respondió en otro tramo de la nota.

El exmandatario también indicó "Nosotros, como toda pareja, tuvimos discusiones. Algunas más vehementes y otras menos vehementes. Necesito saber de qué está hablando. Con ese criterio yo también podría decir lo mismo”.

Y apuntó contra CFK quien días atrás, mediante X, salió a cuestionarlo. “No comparto la mirada que tiene de mi Gobierno y del que ella también fue parte. Y me sorprenden sus afirmaciones en cuanto a lo que se difunde en los medios cuando ella ha sido víctima de los medios. Y mucho más cuando siempre contó con toda mi solidaridad y acompañamiento frente al linchamiento mediático que padecía. Reitero que no he sido el autor de ninguna golpiza”.

“Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar”, es otra de las citas destacadas de la entrevista que Fernández concedió en España.