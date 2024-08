El universo de TikTok no deja de sorprender a sus millones de usuarios con trucos y recomendaciones para todo tipo de situaciones cotidianas.

En esta ocasión, un video subido por la usuaria Iarita Rivero ha capturado la atención de la comunidad, acumulando más de 4.5 millones de visualizaciones y generando una ola de reacciones en torno a un método para evitar que los gatos muerdan a las personas.

La joven, visiblemente intrigada, decidió probar un consejo que había visto en la plataforma. En el video, Iarita Rivero explica: "Vi por ahí supuestamente que mi gato no me va a morder más si yo me lamo donde él me muerde. Vamos a comprobarlo." Con esta introducción, comienza la curiosa prueba.

¿Funciona realmente el método?

El video muestra cómo el gato de Iarita, como de costumbre, la muerde mientras ella estaba tranquila. En respuesta, y tal como lo sugirió el consejo en TikTok, la joven decide lamerse la herida en el mismo lugar donde fue mordida.

Sorprendentemente, el gato que había mostrado intención de continuar mordiéndola, se detiene, se aleja, y no vuelve a atacarla.

Ante este inesperado resultado, Iarita celebra con entusiasmo, sin poder creer la efectividad del método.

La descripción que acompaña el video refleja el asombro de la joven: "Gracias TikTok, siempre voy a seguir tus consejos."

La publicación, además de acumular miles de likes, ha generado un extenso debate en la sección de comentarios.

"No muerde porque interpreta que te estás acicalando o bañando y para ellos es sagrado por eso mismo no debemos interrumpir su momento de higiene", explicó una usuaria.

Debate en las redes: ¿Es seguro lamer una mordida de gato?

El truco, aunque efectivo en el caso de Iarita, ha levantado ciertas preocupaciones entre los usuarios de la plataforma.

Muchos han advertido sobre los riesgos de lamer una herida causada por un gato, mencionando la posibilidad de contraer toxoplasmosis, una enfermedad que, según algunos comentarios, podría derivarse de este comportamiento.

Sin embargo, otros usuarios aclararon que la toxoplasmosis generalmente se transmite a través de las heces de los gatos, y no directamente por una mordida.

A pesar de la controversia, la publicación también ha sido recibida con curiosidad, con varios usuarios agradeciendo la información y prometiendo probar el método con sus propias mascotas.

Impacto en la comunidad de TikTok

El fenómeno de los videos virales en TikTok no es nuevo, pero lo que destaca en esta ocasión es cómo un sencillo experimento casero ha capturado la atención de millones, generando tanto aprobación como preocupación en igual medida.

La plataforma sigue demostrando ser un espacio donde las tendencias más inesperadas pueden surgir y dominar las conversaciones diarias.

Mientras algunos usuarios continúan compartiendo sus experiencias con el truco, otros recomiendan precaución y sugieren consultar con un veterinario antes de intentar cualquier consejo visto en redes sociales.

La historia de Iarita Rivero y su gato es un recordatorio del poder de TikTok para influir en la vida cotidiana, pero también una llamada a considerar las implicaciones de seguir al pie de la letra todo lo que se ve en internet.