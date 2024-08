La ex ministra de la Mujer desmintió a Yañez: "Nunca supe de la violencia denunciada"

Ayelen Mazzina, ex ministra de las Mujeres, Género y Diversidades.

Ayelén Mazzina, ex ministra de las Mujeres,Género y Diversidad de la Nación, salió al cruce de las declaraciones de Fabiola Yañez, quien afirmó que la funcionaria estaba al tanto de la violencia que habría sufrido durante su tiempo como Primera Dama.

Mazzina negó categóricamente estar informada sobre cualquier situación de este tipo. “Me enteré por los medios, estoy sorprendida por la situación; un Presidente que pregonó y acompañó las cuestiones de género”, señaló.

En este sentido, indicó que la violencia de género "existe, lo dije siempre, y no tiene color ni cargo político. Al final no era el fin del patriarcado, ¿se acuerdan de ese mensaje del ex Presidente? El patriarcado existe y la violencia de género existe”.

"No me pidió ayuda"

Mazzina dijo que conoció a Yañez en “ámbitos institucionales” y que siempre le pareció “una mujer comprometida con la temática de género y preocupada por la desigualdad social”.

“No me pidió ayuda. Jamás dije lo que circula: ‘quedate tranquila que ya va a pasar’. ¿Podría ser tan hipócrita y ocupar un cargo de esas características? Esa no sería yo. Jamás le di la espalda a nadie. Atendí casos, escuché, asistí y estuve. Si eso hubiera sucedido, le creería a ella como lo expresé antes de que hiciera la denuncia, y hubiera renunciado a mi cargo, ya que nunca habría sido cómplice de un gobierno con estas características”, expresó la ex ministra.

Debate público

Elizabeth Gómez Alcorta, quien precedió a Mazzina en el cargo, se pronunció sobre la denuncia por violencia de género que realizó Yañez y dijo que esta problemática es un flagelo que atraviesan miles de mujeres.

“Tomo conocimiento de la noticia de que Fabiola Yañez sufrió violencia de género de parte del expresidente. Primero, me solidarizo con ella. La violencia de género es una realidad que atraviesa transversalmente la sociedad, en los ámbitos de poder esa violencia se refuerza”, escribió en su cuenta de la red social X.