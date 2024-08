Alberto Fernández, ex Presidente de la Nación.

El ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue imputado este miércoles por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de género, además de amenazas coactivas contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez.

La imputación fue formalizada por el fiscal federal Ramiro González, quien también dispuso las primeras medidas de prueba en la causa.

La denuncia, presentada por Yañez, ha provocado que la Justicia avance rápidamente en la investigación. El fiscal González citó a testigos clave, incluyendo a María Cantero, ex secretaria privada de Fernández; Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial; y Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta de Olivos.

Además, se ha convocado a la madre de Fabiola, Miriam Yañez Verdugo, para que declare en el marco de la investigación.

Primeras medidas

Entre las pruebas solicitadas, el fiscal ordenó la revisión de las cámaras de seguridad de la residencia presidencial de Olivos, así como el registro de ingresos y salidas del lugar, para esclarecer los hechos denunciados por Yañez.

El expediente también incluye declaraciones estremecedoras de Fabiola Yañez, quien relató que en 2016, durante su convivencia en Puerto Madero, Fernández la presionó para que abortara, y que los episodios de violencia física continuaron durante su relación.

En su testimonio, la ex primera dama detalló un incidente en agosto de 2021, en el que Fernández la habría golpeado en el ojo, dejándola con un moretón que la obligó a permanecer varias semanas sin salir de la Quinta de Olivos.

¿Cómo sigue la causa?

La situación judicial de Alberto Fernández se complica aún más con la solicitud del fiscal González de preservar todos los videos de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos de los últimos cuatro años, especialmente los de las áreas del chalet principal y la casa de huéspedes donde Yañez residió tras su separación.

Asimismo, el funcionario judicial solicitó los antecedentes médicos de la ex primera dama sobre el tratamiento psiquiátrico que se realizó en la clínica INECO y el de fertilidad para quedar embarazada en la Clínica Fertilis.