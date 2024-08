Las primeras versiones y el origen de la polémica

El miércoles, una revelación en el programa Gossip de Net TV capturó la atención del público cuando la periodista Pilar Smith sugirió que Ricky Maravilla, conocido ícono de la movida tropical, habría tenido problemas para acceder a su cuenta bancaria debido a un fallo en el sistema de reconocimiento facial. Según lo informado, la aplicación bancaria del cantante no habría reconocido su rostro tras unos supuestos retoques estéticos, lo que habría resultado en el bloqueo de su cuenta.

Smith aseguró en su programa que la situación fue motivo de gran molestia para Ricky, quien habría acudido al banco para presentar su queja. "Ricky Maravilla se fue a quejar al banco porque el celular no le reconoce la cara y le bloqueó la cuenta", relató la periodista en vivo. Esta versión fue suficiente para que la noticia se viralizara rápidamente, generando risas y especulaciones en redes sociales.

La respuesta de Ricky Maravilla

Ante la creciente repercusión, Ricky Maravilla no tardó en salir a desmentir los rumores. En declaraciones a distintos medios, el cantante de “Qué tendrá ese petiso” negó rotundamente haber tenido problemas con el reconocimiento facial o que su cuenta bancaria hubiese sido bloqueada.

"No es cierto. No tuve problemas con ningún banco. Me preguntaron varios medios, pero no soy yo", afirmó Ricky, refutando la versión de Pilar Smith. Además, aclaró que no ha tenido inconvenientes para acceder a su cuenta bancaria, añadiendo que "debe ser otra persona".

¿Una venganza personal?

Ricky Maravilla también insinuó que su exnovia, Taky Natalí, podría estar detrás de estos rumores. En un mensaje que envió a un medio, expresó: "Pensé en esto y ya sé quién está detrás de todo esto, y me lo atribuyen a mí, es Taky Natalí". En sus declaraciones, Ricky mencionó un video compartido anteriormente por Tamara Pettinato, en el que Natalí bromeaba sobre problemas con sistemas de reconocimiento facial.

Según el cantante, esta antigua anécdota podría haber sido utilizada para crear la confusión que hoy lo vincula con un supuesto problema bancario. En el video, Taky Natalí hacía referencia a dificultades con la aplicación Mercado Pago, asegurando que la herramienta no reconocía su rostro, lo que habría desencadenado la especulación actual.

La polémica sobre su apariencia

Este no es el primer episodio en el que la apariencia de Ricky Maravilla se convierte en tema de conversación. A principios de julio, el cantante participó en un programa de televisión, donde se especuló que había utilizado filtros de Instagram que cambiaban su rostro de manera notoria. En esa ocasión, Ricky también desmintió haber pasado por el quirófano, atribuyendo la diferencia a efectos de los filtros.

"¡Estoy muy bien! Cuando te ven bien te tratan y cuando te ven mal te maltratan, estoy bárbaro. Es lo que puedo decir… A veces en los canales de televisión algún maquillaje te ponen y eso es muy superficial", comentó con humor, buscando desactivar las especulaciones sobre intervenciones estéticas.