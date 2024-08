El Congreso de la Nación aprobó un incremento del 6,5% en dos tramos para los trabajadores legislativos, una decisión que también afecta directamente las dietas de los senadores nacionales. Con este ajuste, los ingresos de los legisladores alcanzarán la cifra de $9 millones, generando un debate en el ámbito político y social.

La respuesta a este aumento no se hizo esperar. Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y referente de Patria Grande, se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) con un mensaje contundente. En sus palabras, "es un afano" que los legisladores perciban tales montos cuando, según cifras oficiales, 1,5 millones de niños en Argentina no tienen garantizado un plato de comida diario.

Grabois expresó su indignación con frases como: "Ni en Europa cobran así y no tienen 55% de pobres. Seas de LLA, JxC o UP, es indigno". Con estas declaraciones, apuntó directamente a la clase política, instando a los miembros de Unión por la Patria a rechazar este aumento, devolver el dinero, o donarlo, evitando seguir "escupiendo en la cara a la gente que no da más".

Si no te da vergüenza cobrar nueve palos en nombre de "la libertad" o de la justicia social mientras un 1,5 millón de pibes se van a dormir sin comer estamos mal loco. Es un afano. Ni en Europa cobran así y no tienen 55% de pobres. Seas de LLA, JxC o UP es indigno. Sobre todo si… — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 20, 2024

El contexto en el que se da este incremento salarial es crítico. Argentina enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia reciente, con un índice de pobreza que supera el 55%. Esta disparidad entre los sueldos de los legisladores y la situación de millones de ciudadanos refuerza el descontento social y aviva el fuego de la crítica.