La causa por violencia de género contra el ex Presidente se complica por la falta de registros de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos, que solo almacenan imágenes por 45 días.

El ex presidente Alberto Fernández pidió ante el juez Ercolini la devolución de los dispositivos electrónicos secuestrados en su domicilio el 9 de agosto, argumentando que no incumplió la orden de no contactar a Fabiola Yañez.