Minutos antes de la audiencia con el juez Julián Ercolini el pasado 28 de junio, Fabiola Yañez recibió un mensaje de texto de Alberto Fernández, quien le aconsejó que “hablara lo menos posible” para evitar que la situación se convirtiera en noticia. Esta conversación, ocurrida entre las 15:30 y las 19:22, se produjo en un contexto de creciente tensión y culminó con la decisión de Yañez de desistir de hacer una denuncia penal por violencia de género.

Una conversación tensa

La charla entre Fernández y Yañez incluyó una llamada de unos 10 minutos en la que el ex presidente expresó su preocupación por la seriedad de la situación. “Es muy grave el tema”, le advirtió a su ex pareja. Este intercambio se produjo luego de que Juan Pablo Fioribello, el abogado penalista de Yañez, acudiera a los tribunales de Comodoro Py el 27 de junio, después de recibir una convocatoria reservada de Ercolini debido a las fotos encontradas en el celular de María Cantero, ex secretaria de Fernández.

El 28 de junio, la conversación continuó con Fernández enviando un largo mensaje a Yañez: “Lamento mucho todo. Me doy cuenta que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado. Beso grande”.

La audiencia y la decisión de desistir

En la audiencia ante Ercolini, Yañez siguió el consejo de Fernández y finalmente decidió no presentar la denuncia por violencia de género. Durante su declaración, rechazó ver las fotos enviadas a Cantero en 2021. Posteriormente, el 29 de junio, Fernández envió otro mensaje a Yañez reiterando su amor y compromiso, y solicitó una conversación al día siguiente.

La tensión vuelve a escalar

El 3 de julio, la tranquilidad entre Fernández y Yañez se rompió cuando Fernández se enteró de que Clarín tenía información sobre los mensajes entre Yañez y Cantero, planeando publicar la noticia. Esta revelación llevó a una nueva tensión en la relación. El 6 de julio, Yañez contactó a Ercolini para informarle que Fernández la había amenazado para que no continuara con la denuncia.

El futuro de la causa

La causa por violencia de género contra Alberto Fernández avanzará con declaraciones testimoniales clave. Este jueves, la periodista Alicia Barrios, amiga de Yañez, testificará a las 10:30 en los tribunales de Comodoro Py. La testigo más relevante, María Cantero, quien tenía el teléfono con los mensajes de Yañez, declarará a las 12:30. Además, se espera la declaración de Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médico Presidencial, para el 5 de septiembre. La presentación de Sofía Pacchi, ex amiga de Yañez y una de las invitadas al cumpleaños clandestino en la Quinta de Olivos, queda pendiente.