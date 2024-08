José C. Paz mira al futuro: Mario Ishii firma acuerdos con China para el desarrollo integral del distrito

El Intendente de José C. Paz, Mario Alberto Ishii, llevó a cabo una serie de reuniones clave en la República Popular China, con el objetivo de establecer alianzas que fortalezcan el desarrollo del distrito en áreas cruciales como la tecnología, la educación y la industria. Durante su visita, Ishii firmó varios acuerdos de hermanamiento y cooperación con distintas ciudades y universidades chinas, consolidando a José C. Paz como un referente en el intercambio internacional.

Hermanamiento con la ciudad de Dandong

El 8 de agosto, Mario Ishii firmó un acuerdo de hermanamiento con el Alcalde de la ciudad de Dandong, Jiang Bin, de la provincia de Liaoning. Este acuerdo, que se suma a los cinco hermanamientos previos que José C. Paz ha establecido con ciudades chinas desde 1996, refuerza la amistad y la cooperación entre ambos pueblos. El convenio establece que las dos ciudades trabajarán juntas en los campos económico, comercial, cultural, educativo y deportivo, promoviendo el desarrollo y la prosperidad común.

"Este hermanamiento no solo fortalece los lazos de amistad entre nuestras ciudades, sino que también abre nuevas oportunidades para el intercambio en diversas áreas clave para el desarrollo de José C. Paz," expresó el Intendente Ishii.

Alianza educativa con la Universidad de Industria Ligera de Wuhan

El 13 de agosto, en el marco de su visita a la ciudad de Wuhan, el Intendente Ishii firmó un importante convenio con la Universidad de Industria Ligera de Wuhan. Este acuerdo se centra en establecer intercambios académicos y la transferencia tecnológica entre la institución china y José C. Paz. La alianza permitirá avanzar en áreas como la inteligencia artificial, la robótica, y el procesamiento de alimentos, entre otros sectores.

Acompañado por altos funcionarios de la universidad y la Comisión Provincial de Hubei, Ishii destacó la relevancia de este acuerdo para el futuro del distrito. Durante su visita, recorrió las instalaciones universitarias y participó en diversas actividades académicas, subrayando la importancia de la colaboración internacional en la educación superior.

Innovación en transporte y energía sostenible

El 15 de agosto, Mario Ishii visitó el Parque Industrial BYD en la ciudad de Xiangyang, conocida por su avanzada tecnología en vehículos de nueva energía. Durante el recorrido, el Intendente exploró las innovaciones en transporte urbano, especialmente en autobuses de alta gama y vehículos eléctricos, que representan un avance significativo en términos de ahorro energético y sostenibilidad ambiental.

"La cooperación con Xiangyang permitirá a José C. Paz beneficiarse de la experiencia china en la modernización del transporte público, una de las prioridades para mejorar la calidad de vida en nuestro distrito," señaló Ishii.

Además, se discutieron planes para una colaboración técnica y la construcción conjunta de proyectos que contribuirán a la transformación de la industria automotriz en José C. Paz, alineando el distrito con las tendencias globales de innovación y sostenibilidad.

Un paso adelante en el desarrollo global

La gira del Intendente Mario Ishii por China marca un hito en la proyección internacional de José C. Paz. Los acuerdos firmados no solo fortalecerán las capacidades tecnológicas y educativas del distrito, sino que también posicionan a José C. Paz como un actor relevante en el escenario global. Este esfuerzo por consolidar alianzas estratégicas con China refleja el compromiso del municipio en impulsar un desarrollo integral y sostenible, que beneficie a todos los vecinos de la región.