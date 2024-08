Un luchador que dejó huella

Juan Izquierdo, el prometedor defensor uruguayo, falleció a los 27 años tras una dura batalla en el Hospital Albert Einstein de São Paulo. Su inesperado colapso durante un partido de la Copa Libertadores contra San Pablo, el pasado jueves, conmocionó al mundo del fútbol. La noticia de su muerte el 27 de agosto dejó un vacío profundo en la comunidad deportiva y entre sus seres queridos.

Un legado de coraje y humildad

Izquierdo, quien jugó para Nacional y Peñarol y salió campeón con Liverpool, es recordado no solo por sus habilidades en el campo, sino también por su inquebrantable espíritu. A pesar de sus desafíos, Juan siempre mostró una actitud positiva y una gran determinación. Su vida, marcada por momentos de lucha y triunfos, se caracterizó por una profunda gratitud hacia la vida.

Apenas hace un año, Izquierdo era el héroe del Liverpool al conquistar el Torneo Intermedio. En ese momento, reflexionaba sobre la importancia de la salud: “Aprendí mucho a valorar cuando tengo salud, que parece normal”. Su carrera estuvo llena de desafíos y triunfos, y su determinación para superar obstáculos fue una constante en su vida.

La promesa cumplida y el recuerdo de su familia

Antes de fallecer, Izquierdo había cumplido una promesa hecha a su abuelo: ser campeón uruguayo con Liverpool. En una emotiva reflexión, destacó cómo aprendió a valorar la salud y la vida. “No compro con nada la felicidad y toda la paz que siento,” dijo en su momento. Su familia, incluidos su esposa Selena y sus hijos, ahora enfrentan el dolor de su pérdida con el consuelo de haber compartido una vida llena de amor y lucha.

Su esposa, Selena, publicó un desgarrador mensaje en redes sociales despidiéndose de su “media mitad”. “Hoy me tocó despedir a mi media mitad, al amor de mi vida. Para muchos Juan Izquierdo, para mí Juanma, mi mejor amigo, mi esposo, el papá de mis hijos, mi dos incondicional. Hoy una parte de mí muere con vos,” escribió. Selena también compartió el dolor de perder a su compañero y el amor que sentía por él.

Homenajes y recuerdos

Los tributos del mundo del fútbol

La noticia del fallecimiento de Juan Izquierdo generó un torrente de mensajes de condolencia y tributo. Clubes como Nacional, Peñarol y figuras del fútbol sudamericano expresaron su dolor y solidaridad. Luis Suárez, Nicolás De La Cruz y otros futbolistas uruguayos compartieron su tristeza y recordaron la figura de Izquierdo con cariño y respeto.

La Asociación Uruguaya de Fútbol, la CONMEBOL y diversos clubes también manifestaron su pesar por la pérdida. “El fútbol sudamericano está de luto. Mis condolencias al Club Nacional de Uruguay y para todos sus seres queridos,” escribió el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez.

El homenaje conmovedor de su compañero

Mateo Antoni, compañero de Izquierdo en Nacional, rindió un sentido homenaje en redes sociales, destacando la amistad y el apoyo que ambos compartieron. Su mensaje subrayó la profunda conexión que Juan mantuvo con sus compañeros y su familia. Antoni recordó cómo Izquierdo siempre estaba allí para él y lo consideraba su hermano: “Desde el día uno siempre fuiste una persona increíble. Me ayudaste, me aconsejaste, me apadrinaste, me exigiste, me puteaste, me abrazaste, me hiciste reír”.

Un gesto de solidaridad desde Brasil

Luego de confirmarse el fallecimiento de Juan Izquierdo, el conjunto uruguayo Nacional comenzó los preparativos para su funeral. En un acto de gran solidaridad, los jugadores de São Paulo, el equipo rival en el partido donde Izquierdo se desvaneció, hicieron un gesto conmovedor. Según el diario El País, Jonathan Calleri, Michel Araújo y el capitán Rafinha se reunieron con el presidente de Nacional, Alejandro Balbi, y otros directivos del club uruguayo. Los futbolistas manifestaron su deseo de asistir al velatorio, a pesar de tener un partido programado para el miércoles. La intención de este grupo es viajar en un vuelo privado después del encuentro para llegar a tiempo y acompañar a la familia y seres queridos de Izquierdo.

El impacto de su vida y legado

Juan Izquierdo se va dejando un legado de humildad, valentía y amor por el fútbol. Aunque su vida se apagó demasiado pronto, su influencia perdurará en los corazones de su familia, amigos y admiradores. Su historia es un testimonio de la pasión y el compromiso que aportó al deporte y a su vida personal. En sus últimos días, luchó con la misma tenacidad que mostró en el campo, demostrando que su espíritu indomable es lo que realmente lo define.

Su recuerdo siempre vivirá

Juan Izquierdo será recordado no solo por sus logros en el fútbol, sino por la forma en que vivió su vida. Su legado quedará abrazado a la bandera de la humildad y el respeto por sus seres queridos. Como él mismo decía: “Todo aunque parezca fácil, cuesta”. Su vida y su carrera son un ejemplo de cómo la determinación y el amor pueden superar las adversidades más difíciles.