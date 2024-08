Polémica: ABBA le exige a Trump que deje de usar su música en la campaña

La icónica banda sueca ABBA ha exigido al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que cese inmediatamente el uso de sus canciones en eventos de campaña. Esta solicitud se produce tras la difusión de videos donde temas emblemáticos de ABBA, como "The Winner Takes It All", "Money, Money, Money" y "Dancing Queen", fueron utilizados durante un mitin en Minnesota el pasado 27 de julio.

El sello discográfico Universal Music, que representa a ABBA, emitió un comunicado en el que solicita que se retire todo uso de la música de la banda en los eventos de Trump.

"Junto con los miembros de ABBA, hemos descubierto que se han difundido videos en los que se ha usado la música de ABBA en actos de Trump, por lo que hemos solicitado que se retire de inmediato y cese", señalaron desde Universal Music.

La empresa también ha solicitado que se retiren los videos en los que ya se ha utilizado la música de ABBA, alegando que no se ha otorgado ningún permiso para su uso en la campaña de Trump. "Universal Music Publishing AB y Polar Music International AB no recibieron ninguna solicitud para utilizar la música, por lo que no se ha dado ningún permiso o licencia a Trump", aclaró la discográfica a AFP.

ABBA se suma a la lista de artistas que rechazan el uso de su música por Trump

ABBA se une a una lista creciente de artistas que han solicitado públicamente que Trump deje de usar sus canciones en eventos políticos. Bandas y cantantes como R.E.M., Adele y Céline Dion también han expresado su rechazo a que sus temas sean asociados con la campaña presidencial del republicano.

El diario sueco Svenska Dagbladet reveló que, en el mitin de Trump en Minnesota, se proyectó un video de 10 minutos que incluía actuaciones de ABBA. Este evento fue particularmente significativo debido a la importante comunidad sueca en la región.

La relevancia continua de ABBA en la cultura pop

A pesar de su apogeo en la década del ’70 y principios de los '80, ABBA sigue siendo una fuerza influyente en la música pop. La banda, formada por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad, ha mantenido su relevancia a lo largo de los años, y su música continúa resonando en la cultura pop global.

El regreso de ABBA en septiembre de 2021 ha demostrado que su impacto sigue siendo significativo, y la banda sigue siendo un símbolo de la música disco y pop internacional.