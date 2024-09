Tini Stoessel y la disculpa de Pueblas: ¿qué pasó?

El periodista Alejandro Pueblas ha pedido disculpas a la cantante Tini Stoessel luego de que sus comentarios sobre el cuerpo de la artista generaran una ola de críticas. La controversia estalló durante un segmento de A24, donde Pueblas hizo comentarios desafortunados sobre la delgadez de Tini mientras se discutía su reciente actuación con Coldplay en Dublín.

“Está flaquita igual, eh… un poquito más de comida”, dijo Pueblas en un tono que, según él, pretendía ser humorístico. A pesar de las advertencias de sus compañeros de programa sobre la sensibilidad del tema, el periodista insistió en sus comentarios, sugiriendo que la delgadez de Tini podría estar relacionada con problemas de salud.

La respuesta de Tini Stoessel

Tini Stoessel no tardó en responder. A través de sus redes sociales, la cantante expresó su indignación por los comentarios de Pueblas. “Después de bastante tiempo, salir al escenario en short significó mucho para mí después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo”, escribió Tini, añadiendo que las opiniones sobre su cuerpo le habían causado graves problemas de salud mental.

Tini también recordó que este tipo de comentarios habían sido perjudiciales en el pasado, afectando su bienestar emocional y físico. En su mensaje, la artista destacó cómo, en momentos difíciles, había optado por cubrir su figura para evitar más críticas.

La disculpa de Pueblas

Minutos después de la publicación de Tini, Alejandro Pueblas ofreció una disculpa pública. En un mensaje en X (ex Twitter), el periodista admitió que no conocía la magnitud de lo que Tini había atravesado. “Si de algo sirve te pido disculpas, sinceramente no sabía lo que te había pasado y en ese momento al aire dije eso”, escribió Pueblas.

El periodista explicó que sus comentarios, que él consideró como una expresión de preocupación, no tenían la intención de lastimar a la artista. Además, Pueblas compartió mensajes de seguidores de Tini que criticaron duramente sus palabras, reiterando su arrepentimiento.

El impacto de las críticas en Tini

Tini Stoessel ha sido abierta sobre sus luchas con la salud mental y el impacto de las críticas sobre su cuerpo. En entrevistas previas, como la realizada con el psicoanalista Gabriel Rolón, la cantante habló sobre cómo las críticas constantes habían afectado su bienestar emocional, llevando a episodios de dismorfia corporal y ansiedad.

La dismorfia corporal es un trastorno que afecta la percepción de una persona sobre su propio cuerpo, llevándola a obsesionarse con defectos percibidos que pueden no ser evidentes para los demás. Este trastorno afecta a una proporción significativa de adolescentes, especialmente mujeres, y puede estar relacionado con otros problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad.

La respuesta del público

La controversia ha generado una gran reacción en redes sociales, con numerosos seguidores de Tini apoyando a la artista y criticando a Pueblas por sus comentarios. La situación resalta la necesidad de un enfoque más sensible y respetuoso hacia la apariencia de las figuras públicas, así como el impacto que las críticas pueden tener en la salud mental.

Reflexiones sobre el trato a las figuras públicas

El incidente ha abierto un debate sobre el respeto y la responsabilidad en el periodismo, especialmente cuando se trata de comentarios sobre la apariencia física de las personas. La situación de Tini Stoessel subraya la importancia de abordar estos temas con empatía y consideración, evitando contribuir a la presión y el estigma que enfrentan muchas personas, especialmente las figuras públicas.