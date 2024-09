Corte en Puente Pueyrredón: piqueteros exigen alimentos y respuestas

Hoy, un grupo de manifestantes liderados por el Polo Obrero ha interrumpido el tráfico en la subida al Puente Pueyrredón desde Avellaneda. La protesta, que incluye a más de 20 organizaciones sociales y agrupaciones políticas, busca presionar al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, para que mejore las prestaciones sociales y restituya los alimentos a los comedores populares.

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, declaró que la movilización pretende llegar hasta la Avenida 9 de Julio y concentrarse frente al Ministerio de Capital Humano. Belliboni afirmó que la protesta es una respuesta a la falta de respuesta del gobierno a un petitorio presentado hace 15 días. “Queremos una reunión con funcionarios. La Justicia ordenó la entrega de alimentos y no se ha cumplido. No buscamos represión, pero si no hay respuestas, la movilización continuará”, dijo Belliboni.

La movilización y el operativo de seguridad

El operativo de seguridad implementado por la Policía Federal Argentina (PFA) y la Prefectura Nacional ha establecido un doble cordón para evitar que los manifestantes accedan al Puente Pueyrredón. Las fuerzas de seguridad están utilizando el protocolo antipiquetes para mantener el flujo normal de tráfico y evitar bloqueos prolongados.

Reclamaciones y contexto

Las organizaciones sociales, que incluyen al Frente de Izquierda, están demandando la restitución de alimentos a los comedores populares, un aumento en los programas sociales, y el cese de la represión contra las movilizaciones. El diputado provincial Guillermo Kane acompaña a los manifestantes y sostiene que la situación es crítica. “Más de un millón de niños no cenan, y el 52% de la población está bajo la línea de pobreza. La situación es insostenible”, aseguró Kane.

Las organizaciones también critican al gobierno por la falta de respuesta a la crisis social. En un comunicado, destacan que la desocupación real es mucho mayor que la reportada oficialmente y que los salarios son insuficientes para cubrir las necesidades básicas. “El gobierno de Milei ha arrasado con los derechos de los trabajadores y las familias. Exigimos una solución urgente”, manifestaron.

Defensa del gobierno y críticas

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la actuación de las fuerzas de seguridad, argumentando que el operativo fue necesario para mantener el orden. Francos desestimó las críticas hacia el manejo de la protesta, sugiriendo que se trataba de una estrategia de grupos políticos de izquierda para generar disturbios.