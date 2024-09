La inteligencia artificial revela cómo se vería Sarmiento hoy

Con motivo de una nueva conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, la inteligencia artificial ha sido utilizada para recrear su imagen en pleno 2024. Este ejercicio, impulsado por herramientas avanzadas como Copilot, no solo permite recordar al "padre del aula", sino también visualizar cómo sería su aspecto si viviera en la actualidad.

El 11 de septiembre es una fecha clave en Argentina, ya que se celebra el Día del Maestro, un feriado nacional en honor a Sarmiento, quien falleció en 1888. Este año, la conmemoración caerá un miércoles, y, como es habitual, no habrá clases en las escuelas de todo el país, tanto en el nivel inicial, como en primaria y secundaria. Aunque no es un día no laborable para todos los trabajadores, los docentes y estudiantes tendrán el día libre para recordar el legado del maestro sanjuanino y celebrar su labor en la educación.

El acto oficial del Día del Maestro

Como cada año, se realizará un acto oficial en San Juan, la provincia natal de Domingo Faustino Sarmiento. La ceremonia será presidida por autoridades nacionales y locales, que rendirán homenaje al ex presidente y padre de la educación pública en Argentina. Este acto, considerado el más importante del país en esta fecha, incluirá ofrendas florales y discursos en su honor, donde se destacará su contribución a la formación de generaciones de argentinos. En otras provincias y municipios también se llevarán a cabo eventos conmemorativos en escuelas y plazas públicas.

Durante su presidencia (1868-1874), Sarmiento impulsó la construcción de más de 800 escuelas y logró aumentar la cantidad de alumnos de 30.000 a 100.000, en un país que entonces contaba con solo 2 millones de habitantes. Fue el impulsor de la Ley 1420, que estableció la educación pública, laica y obligatoria, y fundó instituciones como la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

La IA y la recreación de figuras históricas

Copilot, una herramienta desarrollada por Microsoft en colaboración con OpenAI, ha utilizado sus modelos de lenguaje y generación de imágenes, como GPT-4 y DALL·E 3, para crear retratos de cómo podría verse Sarmiento en la actualidad. A partir de la consigna "¿Cómo se vería Domingo Faustino Sarmiento hoy?", el sistema generó varias imágenes basadas en la información disponible en la web.

Un presidente con traje moderno

Una de las imágenes más llamativas muestra a Sarmiento como presidente, con su clásico gesto serio, pero en un contexto más contemporáneo. La inteligencia artificial lo viste con un traje gris moderno, una camisa blanca y una corbata negra. Sentado en un sillón negro, detrás de él se asoma el sol de la bandera argentina, un detalle que mantiene el vínculo con su historia y legado.

Sarmiento en el aula

Otra representación creada por la IA sitúa a Sarmiento en un aula, un ambiente en el que el prócer se destacó durante su carrera docente. La imagen lo presenta con un guardapolvo blanco y un chaleco gris. Detrás de él, un pizarrón con anotaciones y, a los costados, la bandera argentina y un globo terráqueo, simbolizando su aporte a la educación y su visión global.

El legado de Sarmiento y el feriado del Día del Maestro

El legado de Sarmiento sigue presente en la educación argentina, y el feriado del Día del Maestro es una de las formas más significativas en que se recuerda su inmenso aporte. Cada 11 de septiembre, las escuelas cierran sus puertas, y los docentes reciben un homenaje por su labor. La utilización de la inteligencia artificial para recrear la imagen de Sarmiento en 2024 es una manera innovadora de mantener viva su memoria en un contexto tecnológico y digital.

Este año, la conmemoración del Día del Maestro coincide una vez más con el aniversario de su fallecimiento, recordando a uno de los mayores impulsores de la educación pública en el país. La IA nos permite imaginar a un Sarmiento en pleno siglo XXI, en un contexto que, si bien ha cambiado mucho desde su época, sigue necesitando de su legado. Las imágenes generadas por Copilot abren esa ventana imaginaria hacia un pasado que sigue más vigente que nunca.