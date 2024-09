El intendente de Tigre, Julio Zamora, expresó su rechazo a la reciente medida del gobierno nacional que impide a provincias y municipios cobrar tasas en el precio de los servicios públicos. Esta resolución, oficializada a través de la normativa 267/2024 y publicada en el Boletín Oficial esta madrugada, ha suscitado críticas en distintos niveles de gobierno.

"No se puede modificar una norma constitucional", afirma Zamora

Desde su cuenta en X, Julio Zamora subrayó que la Constitución de 1994 consagra las autonomías municipales y que ninguna resolución ministerial puede alterar ese principio. "La Constitución del 94 consagra las autonomías municipales y no hay resolución de ningún ministro que pueda modificar una norma constitucional", enfatizó el alcalde de Tigre.

Zamora denuncia que la inflación no es culpa de los municipios

Zamora también señaló que la inflación en el país sigue en niveles preocupantes, pero afirmó que no es responsabilidad de los municipios, sino del ajuste económico que está afectando a los ciudadanos. "No hay caso, la inflación sigue dando 4 y no es por los municipios", apuntó el intendente.

Críticas a la devaluación y la dolarización de la nafta

En su mensaje, el intendente de Tigre criticó duramente las políticas económicas del gobierno de Milei, destacando que "la devaluación, la dolarización de la nafta y el aumento de tarifas golpearon duro a la mayoría de nuestra población". Zamora sostuvo que estas decisiones están afectando directamente a los trabajadores y jubilados, en lugar de buscar soluciones para mitigar la crisis económica.

"El ajuste es contra trabajadores y jubilados", sentencia Zamora

Julio Zamora cerró su intervención con una contundente crítica al ajuste impulsado por el gobierno nacional. "No son los municipios, es el ajuste contra trabajadores y jubilados", sentenció, llamando a las autoridades nacionales a reconsiderar su enfoque.