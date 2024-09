El reconocido director de cine y guionista Juan José Campanella se ha vuelto una voz influyente no solo en el ámbito cinematográfico, sino también en la arena pública y social de Argentina. Desde Estados Unidos, donde actualmente reside, compartió sus reflexiones sobre la situación del país en una entrevista con Viviana Canosa en su programa radial Viviana630, de Radio Rivadavia. Aunque asegura haberse alejado de la política, sus palabras resonaron con fuerza en torno a la polarización actual y el rol de la cultura en tiempos de crisis.

"En política, el que habla pierde"

Campanella, quien es conocido por su visión crítica y reflexiva, comenzó la charla admitiendo que ha dejado de opinar sobre política debido a la profunda división que atraviesa el país. “Cité una frase de Julio Argentino Roca: En Argentina, el que habla pierde”, rememoró el cineasta. “Pasaron 350 años y sigue igual”, agregó con tono irónico. Para Campanella, participar en el debate político es un ejercicio que, lejos de construir, termina fracturando relaciones personales y sociales.

El cineasta reflexionó sobre la poca influencia que tienen las opiniones individuales en la configuración del escenario político. “Uno cree que es influyente y la sociedad hace lo que quiere. Lo vi en las elecciones: lo que uno dice no tiene importancia”, sentenció, haciendo eco de la frustración que muchos argentinos experimentan ante la política.

La grieta y los líderes que no llegan

Uno de los puntos más fuertes de su análisis fue su crítica a la denominada “grieta”, esa división profunda que atraviesa a la sociedad argentina desde hace más de una década. “Ojalá se recapacite y se piense porque es un sistema que se concentra en el enemigo para radicalizar a los propios. Es invivible, insoportable”, expresó con preocupación.

La falta de líderes que representen realmente a la sociedad también fue un tema central en la conversación. “No tenemos líder, no hay nadie que nos represente”, afirmó Campanella, extendiendo su crítica al panorama global. “Es la primera vez que veo grieta en Estados Unidos, donde antes no se discutía tanto de política en el trabajo. Todo se fue de control”.

Además, el director lanzó una fuerte observación sobre las futuras elecciones presidenciales en Estados Unidos, destacando que ninguno de los candidatos le genera confianza: “De los dos candidatos, uno está como pirado y la otra lo ligó de rebote. Es como si lo hubieran sacado de la lotería”.

La cultura como salvavidas de Argentina

A pesar de sus críticas hacia la política, Campanella mostró optimismo sobre el poder de la cultura en Argentina. “La cultura termina por rescatar a Argentina porque, a pesar de la situación económica, sigue siendo un semillero enorme. Seguimos siendo el centro del teatro y la literatura”, comentó con orgullo.

El director lamentó, sin embargo, que el Estado no priorice el apoyo a las artes y las disciplinas culturales. “En el discurso público la cultura siempre se tira para abajo, como que no es importante invertir allí. El fútbol y la cultura siempre nos trajeron buenas noticias, y eso no lo van a tirar nunca”, enfatizó.

Nostalgia por una cultura popular más unida

A sus 65 años, Campanella también se tomó un momento para hablar de su nostalgia por una Argentina más unida a través del humor. “Extraño la época donde teníamos decenas de cómicos. Tato Bores, Pepe Biondi, Carlitos Balá… Teníamos una cultura popular muy fuerte que nos unía a todos”, recordó. Para él, la fragmentación de los medios y las redes sociales ha contribuido a una sociedad cada vez más dividida en nichos, perdiendo ese “humor que nos unía” y que, según él, ha sido víctima de la corrección política.

“Nos habíamos acostumbrado a reírnos de nosotros mismos, pero ahora te cancelan por cualquier cosa. El humor ofendía porque era transgresor, pero también nos ayudaba a sobrellevar las dificultades”, concluyó el director.

El regreso de Campanella a Buenos Aires

Aunque ahora vive en Estados Unidos, Campanella anunció su regreso a Buenos Aires en noviembre para trabajar en nuevas producciones teatrales. “Estoy preparando cosas para Buenos Aires, estaré con obras de teatro”, adelantó el cineasta, mostrando su compromiso con la cultura argentina.

A pesar de la crítica situación política y económica, el director confía en que el arte y la cultura seguirán siendo los pilares fundamentales de la identidad argentina, un espacio donde la creatividad y el talento siempre florecen, incluso en los momentos más oscuros.