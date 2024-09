Emmy 2024: The Bear y Shogun arrasan en las categorías principales

La 76ª entrega de los Premios Emmy tuvo como principales protagonistas a las series Shogun y Bebé Reno, que dominaron las categorías principales. Shogun, la superproducción de Disney+ ambientada en el Japón feudal, se llevó los galardones de mejor serie dramática, mejor actor y mejor actriz. Por su parte, la miniserie de Netflix Bebé Reno logró consagrarse con el premio a mejor guion, mejor actor en miniserie y más.

John Leguizamo y su poderoso mensaje sobre la representación latina

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue el discurso del actor John Leguizamo, quien hizo un llamado a la industria televisiva para aumentar la representación de la comunidad latina. "Necesitamos más historias que incluyan a latinos, negros, asiáticos y otros colectivos marginados", enfatizó.

El Oso y Hacks: las sorpresas de la noche

Aunque se esperaba que producciones como The Bear o Only Murders in the Building dominaran las categorías, la sorpresa llegó cuando Hacks se llevó el galardón a mejor comedia, derrotando a gigantes de la industria. El drama The Bear, a su vez, obtuvo victorias en las categorías de mejor actor principal y mejor actriz de reparto.

Momentos emotivos y agradecimientos

Uno de los discursos más impactantes fue el de Richard Gadd, creador de Bebé Reno, quien dedicó su premio a todas aquellas personas que están atravesando momentos difíciles, alentándolos a seguir adelante. "Nada dura para siempre, y las cosas van a mejorar", expresó entre lágrimas.

La lista completa de ganadores

Entre los premios más destacados de la noche se encuentran:

Mejor serie dramática: Shogun

Mejor serie de comedia: Hacks

Mejor miniserie: Bebé Reno

Mejor actor en serie dramática: Hiroyuki Sanada (Shogun)

Mejor actriz en serie dramática: Anna Sawai (Shogun)

Mejor actor en miniserie: Richard Gadd (Bebé Reno)