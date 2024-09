El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, expresó su descontento con el gobierno de Javier Milei luego de que se dieran de baja 606 viviendas en el distrito, pero dejó en claro que continuará trabajando en la gestión habitacional para los vecinos de la ciudad.

En un mensaje a la comunidad, Zurro repasó el esfuerzo realizado en los últimos 17 años: "En el término de diecisiete años hemos concretado 807 ilusiones que se hacen realidad, viviendas, una por semana." Además, recordó que en julio del año pasado se realizó un censo junto al área de Desarrollo Social para incluir a todos los vecinos en un nuevo sorteo de viviendas.

Viviendas dadas de baja por el gobierno de Milei

Zurro fue enfático al señalar que el gobierno nacional bajo la presidencia de Milei eliminó una cantidad significativa de viviendas proyectadas: "La ilusión, las ganas, la gestión están siempre, pero Milei nos sacó 606 viviendas." A continuación, detalló los programas de viviendas que fueron dados de baja:

CASA PROPIA – Barrio Mugica: 91 viviendas

Programa Reconstruir – Localidades: 24 viviendas

Casa Propia Activa: 32 viviendas

PROCREAR – Barrio Mugica: 153 viviendas

PROCREAR – Balcarce y Artigas: 66 departamentos

Barrio Maritorena: 194 viviendas

Programa Localidades: 46 viviendas

El intendente también lamentó la cancelación de un proyecto destinado a los adultos mayores: "Los adultos mayores iban a tener en nuestro querido Hogar Inchauspe 32 viviendas compartibles con pileta, con todo. Siempre, siempre nuestros adultos mayores fueron prioridad."

Compromiso con la comunidad

A pesar de los obstáculos, Zurro reafirmó su compromiso con los habitantes de Pehuajó: "Nos dolió muchísimo, como le duele a usted, porque no se la sacaron a Zurro, se la sacaron a usted y a mí también, porque cada vez que entrego una vivienda menos, me duele." Sin embargo, aseguró que no dejará de trabajar para que las obras de viviendas continúen en el distrito: "Lamentablemente Milei, gobierno nacional, nos sacó 606 viviendas, nos golpeó, nos dolió, pero no nos puede derrotar. Vamos a seguir gestionando, vamos a seguir trabajando."

Por último, agradeció a los pehuajenses por su confianza: "Gracias por la confianza de siempre. Gracias pehuajenses."