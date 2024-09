Tamara Yañez declaró contra Alberto Fernández: "Instigó el aborto de Fabiola en 2016"

Este lunes, Tamara Yañez, hermana de la ex primera dama Fabiola Yañez, declaró en los tribunales de Comodoro Py en la causa por violencia de género que su hermana le inició al ex presidente Alberto Fernández. En su testimonio, Tamara aportó detalles sobre un aborto que Fabiola habría llevado a cabo en 2016, asegurando que fue instigado por Fernández, y relató los episodios de maltrato que sufrió la ex primera dama durante su relación con el ex mandatario.

Un testimonio desgarrador

Pasadas las 9:20 de la mañana, Tamara Yañez llegó a los tribunales para declarar ante el fiscal federal Ramiro González, en una audiencia que se extendió hasta el mediodía. Acompañada por el abogado querellante Mauricio D’Alessandro, la hermana de la ex primera dama aportó evidencia sobre el aborto de 2016 que, según explicó, fue motivado por el ex presidente Fernández.

“Tamara contó que su hermana le había hablado del embarazo con mucha alegría, pero días después la llamó angustiada para decirle que lo había interrumpido por presiones de Fernández”, declaró D'Alessandro a la prensa. Además, agregó que la testigo ofreció precisiones sobre el lugar donde ocurrió la interrupción del embarazo y quiénes estuvieron involucrados.

Maltratos y violencia psicológica

Tamara también dio detalles sobre los supuestos malos tratos que su hermana recibía de parte de Fernández. Según relató, los episodios de violencia física y psicológica eran frecuentes, y en algunas ocasiones, Fabiola intentó abandonar la residencia de Olivos, pero no se lo permitían.

“Hubo mucha violencia psicológica, la zamarreaba con frecuencia, incluso cuando estaba embarazada”, indicó la testigo. También afirmó haber visto un golpe en el ojo de su hermana y un hematoma en el brazo, los cuales Fabiola intentaba ocultar con maquillaje.

La defensa de Fernández y la agenda oficial

Por su parte, la defensa de Alberto Fernández, liderada por la abogada Silvina Carreira, intentó rebatir las acusaciones presentando pruebas que muestran a Yañez participando en actos oficiales en junio de 2021, cuando la ex primera dama denunció haber sido golpeada. Entre las evidencias presentadas figuran fotografías y videos de Yañez sin signos visibles de maltrato durante el "Foro Público de Género" de la ONU, en el que participó de manera virtual desde la Quinta de Olivos.

Exhortos internacionales y testimonios clave

El fiscal González continúa trabajando en la recolección de pruebas, incluyendo el exhorto enviado a España para que la madre de Fabiola, Miriam Verdugo, declare desde Madrid. Además, se ordenó el peritaje del celular de Yañez para acceder a información clave que podría ayudar a esclarecer los hechos.

La causa sigue avanzando con las declaraciones de testigos clave, como la examiga de Yañez y ex empleada de Presidencia, Sofía Pacchi, quien aún debe testificar. Mientras tanto, la defensa de Fernández insiste en que los moretones de Yañez fueron producto de caídas accidentales o tratamientos estéticos.