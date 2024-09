Arranca la Champions League: nuevo formato y primeros cruces

La UEFA Champions League 2024 ya está en marcha y trae consigo un nuevo formato que cambia el desarrollo de la competencia. Con la participación de 36 equipos, la competición promete emoción desde el primer momento, con partidos que enfrentan a algunos de los clubes más poderosos del continente.

El nuevo formato: más equipos, más emoción

El cambio más significativo en esta edición es la incorporación de un sistema de clasificación único. Todos los equipos competirán en una tabla general y aquellos que finalicen entre el primer y octavo puesto avanzarán directamente a octavos de final. Los equipos que ocupen los puestos del 9 al 24 disputarán un playoff a ida y vuelta para ganarse un lugar en los octavos. Aquellos que terminen entre el puesto 25 y el 36 quedarán eliminados.

Grandes figuras y nuevas incorporaciones

Como en cada temporada, la Champions League se convierte en el escenario perfecto para las estrellas del fútbol europeo. Este año, nombres como Kylian Mbappe, Erling Haaland, Harry Kane y Mohamed Salah prometen brillar con sus respectivos clubes. Además, la competición verá a nuevos talentos como Lamine Yamal del Barcelona, que buscará continuar con su excelente rendimiento.

Los primeros seis cruces

La primera jornada de esta renovada Champions League incluye seis partidos que inauguran la competición. Entre los más destacados se encuentra el duelo entre el Milan y el Liverpool, que promete ser uno de los encuentros más emocionantes de la fase inicial. A continuación, los primeros cruces:

Milan vs Liverpool

Young Boys vs Aston Villa

Juventus vs PSV Eindhoven

Bayern Múnich vs Dinamo Zagreb

Real Madrid vs Stuttgart

Sporting de Lisboa vs Lille

Calendario completo y fechas clave

La fase de liga se disputará a lo largo de ocho fechas, con encuentros programados hasta diciembre de 2024. A partir de allí, comenzarán las eliminatorias directas, con los play-offs en febrero de 2025 y la final programada para el 31 de mayo de 2025 en el Allianz Arena de Múnich.

Expectativas y pronósticos

Clubes como el Real Madrid, el Bayern Múnich y el PSG se posicionan como grandes favoritos para llevarse el título. No obstante, otros equipos como el Atlético de Madrid y el Barcelona buscan sorprender y dar un paso más en su camino hacia la gloria europea.