Marcelo Gallardo se mostró autocrítico pero optimista tras el empate 0-0 entre River Plate y Barcelona por la Copa Libertadores. El DT reconoció que la falta de contundencia fue lo único negativo de una jornada en la que, a pesar de no haber conseguido el triunfo, su equipo controló el partido y generó varias situaciones de gol.

El análisis del partido

El empate dejó un sabor amargo en el vestuario de River, que, según Gallardo, hizo méritos para ganar. "Nos vamos con bronca porque no era un partido para empatar. Era un partido que deberíamos haber ganado, por lo hecho", expresó el entrenador. Sin embargo, el DT se mostró conforme con el rendimiento colectivo del equipo. "Me iría preocupado si el equipo no hubiera tenido el control de partido o no hubiera generado situaciones", dijo.

Con un 70% de posesión y 17 remates, siete de ellos al arco, River dominó las acciones, pero no logró concretar las jugadas en goles. A pesar de ello, Gallardo destacó que no era un partido para preocuparse, ya que se generaron muchas oportunidades de gol. "Erramos un penal y tuvimos seis o siete situaciones claras de gol, no es que no hubo juego", agregó.

La crítica a la falta de contundencia

Uno de los puntos clave de la conferencia fue la falta de definición de los delanteros. Gallardo reconoció que el equipo debe mejorar en ese aspecto para poder transformar las ocasiones en goles. "Nos faltó el gol, esto se gana con goles", resumió el técnico, quien agregó que la contundencia mejorará con confianza y mejores decisiones de los jugadores.

El DT también se refirió a la presencia de Kevin Castaño, quien, a pesar de haber llegado recientemente al club, mostró buenas actuaciones y se adaptó rápidamente al equipo. "Va a seguir teniendo minutos, nos da fluidez en el juego, control...", destacó Gallardo.

El mensaje positivo

A pesar de la frustración por no haber sumado de a tres en casa, Gallardo se mostró positivo en su análisis del partido. "No me voy a dejar contagiar por la negatividad", dijo el entrenador, quien consideró que el equipo jugó bien y tuvo el control del juego. "No vi un equipo con el que el hincha no se haya sentido identificado", aseguró, y destacó que no todo es negativo, a pesar de las expectativas puestas en el equipo.

En cuanto a la falta de victorias consecutivas, Gallardo reconoció que el equipo está en deuda, pero pidió seguir buscando la mejor versión. "Siempre es complicado ganar, pero tenemos que seguir intentando", expresó. Y reiteró que el trabajo y la confianza serán claves para que el equipo recupere la senda del triunfo.

La búsqueda de la identidad

Gallardo subrayó que el objetivo de su equipo es representar bien a los hinchas de River. "Estamos en la búsqueda de representar a nuestros hinchas, y no podemos dejar de insistir en eso", dijo. A pesar de no haber ganado, se mostró conforme con lo realizado en el partido y dejó en claro que la lucha por encontrar la mejor versión del equipo continúa.

El futuro

Para Gallardo, la clave está en seguir mejorando y confiando en el trabajo. "La falta de contundencia se mejora con la confianza de los futbolistas", dijo, y cerró la conferencia con un mensaje claro: seguir trabajando para mejorar y para que los hinchas se sientan representados.