Francisco no viene este año: La CGT revela una posible visita en 2025 ¿A qué provincias?

En declaraciones recientes, el secretario de prensa de la CGT, Jorge Sola, confirmó que el Papa Francisco no visitará Argentina este año debido a su ajustada agenda, pero dejó abierta la posibilidad de un viaje en 2025. Las palabras del dirigente sindical llegan un día después de la reunión entre el Sumo Pontífice y una comitiva de la CGT en el Vaticano, donde se discutieron temas de relevancia socioeconómica para el país.

“El Papa nos dijo que tiene la voluntad de venir, pero que este año su agenda es muy complicada. Sin embargo, mencionó que el próximo año podría ser una posibilidad, y citó posibles visitas a Santiago del Estero, Córdoba y la Patagonia”, explicó Sola en una entrevista con Radio Mitre.

Un encuentro en clave de preocupación por la situación socioeconómica

La reunión con el Papa, que se llevó a cabo el 16 de septiembre, fue encabezada por los cotitulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano (Camioneros). Durante el encuentro, que duró aproximadamente media hora, los sindicalistas presentaron un panorama crítico sobre la situación política y socioeconómica del país ante las políticas del gobierno de Javier Milei.

Sola detalló que Francisco mostró su preocupación por la creciente pobreza y las desigualdades, pero evitó involucrarse en discusiones políticas internas: “Nosotros no quisimos meter al Papa en cuestiones políticas domésticas que tenemos que resolver los argentinos”, aclaró el vocero. Además, Francisco enfatizó la dignificación del trabajo como un valor trascendental y mencionó su relevancia en la doctrina social de la Iglesia.

La mirada del Papa hacia el futuro: ¿Un viaje en 2025?

El anuncio de que el Papa Francisco no visitará Argentina este año no sorprendió completamente, ya que en múltiples ocasiones se ha mencionado su recargada agenda internacional. No obstante, la expectativa crece de cara a un posible viaje en 2025, donde podría recorrer varias provincias, según anticipó Sola.

“La emoción fue muy grande al verlo tan entero, con buen humor y una profunda claridad de pensamiento”, agregó el dirigente de la CGT sobre su percepción del Papa durante la reunión. Además, señaló que Francisco habló de su reciente viaje a Asia y Oceanía, donde quedó impactado por las desigualdades sociales que presenció. En ese contexto, pidió a los presentes “defender la solidaridad, el trabajo y la justicia social”.

Un análisis crítico de la situación política y económica del país

A pesar de que Francisco no se involucró en discusiones políticas locales, la CGT aprovechó la ocasión para plantear sus preocupaciones sobre la situación de los trabajadores en Argentina, en especial las reformas laborales impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Pablo Moyano fue uno de los dirigentes que más énfasis puso en criticar las políticas del actual gobierno, aunque el Papa optó por no hacer comentarios directos al respecto. La CGT sigue abogando por el diálogo social tripartito entre el gobierno, los sindicatos y el sector empresarial para enfrentar los desafíos que atraviesa el país.

La esperanza puesta en 2025

La posibilidad de una visita papal a Argentina en 2025 ya genera expectativas, no solo en las provincias mencionadas por Sola, sino también en todo el país. Mientras tanto, la CGT seguirá adelante con su agenda de trabajo en defensa de los derechos laborales y sociales, buscando fortalecer el diálogo como herramienta para resolver los problemas socioeconómicos del país.