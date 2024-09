Gran apoyo al cine argentino en el 72° Festival de San Sebastián

El prestigioso Festival de Cine de San Sebastián celebra su 72ª edición, con grandes figuras como Pedro Almodóvar, Cate Blanchett y Javier Bardem desfilando por la alfombra roja. La jornada inicial se centrará en la entrega del Premio Donostia a Bardem y en la proyección de la polémica versión feminista de Emmanuelle.

Pedro Almodóvar y Cate Blanchett: Premios Donostia de honor

El cineasta español Pedro Almodóvar y la actriz Cate Blanchett serán galardonados con el prestigioso Premio Donostia. Almodóvar será reconocido por su extraordinaria contribución al cine, mientras que Blanchett recibirá su galardón por su destacada carrera y compromiso con la producción audiovisual.

Jornada de apoyo al cine argentino

El 24 de septiembre, el Festival dedicará un día especial a la industria cinematográfica argentina, que enfrenta una grave crisis. Directores, actores y técnicos argentinos se reunirán en San Sebastián para visibilizar la falta de apoyo y financiamiento en su país. El evento incluye proyecciones de destacados filmes argentinos y la participación de productoras locales.

Desfile de estrellas: de Johnny Depp a Andrew Garfield

El glamour no faltará en San Sebastián, con la llegada de figuras internacionales como Johnny Depp, Monica Bellucci y Andrew Garfield. A lo largo de la semana, directores de renombre como Paolo Sorrentino y Costa-Gavras presentarán sus últimos trabajos.

La competencia por la Concha de Oro

Diecisiete películas compiten por el máximo galardón, la Concha de Oro. Entre ellas destacan Tardes de soledad de Albert Serra, The End de Joshua Oppenheimer y The last showgirl de Gia Coppola. La competencia promete una diversidad de géneros y propuestas visuales de alto nivel.