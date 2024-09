El ultimátum del presidente de San Lorenzo a Ortigoza: "Si no renuncia, lo vamos a sacar"

La filtración de videos que muestran a Néstor Ortigoza agrediendo a su ex pareja, Lucía Cassiau, ha desatado un fuerte escándalo en San Lorenzo. Ante esta situación, el club ha emitido un comunicado pidiendo la renuncia del ex futbolista, un ícono en la institución.

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, abordó el tema tras su visita al Papa Francisco en el Vaticano. "Nos sorprendió, pero rápidamente activamos el protocolo del club. Primero está el Estatuto. Le solicitamos que renuncie y, si no lo hace, lo vamos a sacar", declaró en una entrevista con Olé.

La situación entre Ortigoza y Cassiau se tornó complicada en agosto, cuando ambos se denunciaron mutuamente por lesiones agravadas. La Policía Bonaerense incluso allanó la casa de Canning donde residía la pareja, confiscando dos armas a nombre de Cassiau. Sin embargo, el escándalo se intensificó tras la difusión de grabaciones que muestran agresiones frente a uno de sus hijos.

Tensiones internas

La relación entre Ortigoza y Moretti ha estado marcada por tensiones. Tras ser una figura clave en la campaña del presidente, Ortigoza criticó a la dirigencia actual y fue apartado de su cargo en el área de fútbol profesional.

Moretti reveló: "No hablo con él desde que decidimos que no seguiría en el fútbol. Hace ya más de un mes, antes del partido con Mineiro. La última vez que estuvimos juntos fue contra Atlético Tucumán, y después de eso, no hablamos más".

El presidente confirmó que Ortigoza no ha respondido a las comunicaciones del club. "Siempre lo respetamos como ídolo, porque en San Lorenzo a los ídolos se los respeta. Pero este es un asunto personal que debemos manejar con mucho cuidado, porque el protocolo vigente en el fútbol argentino es claro", concluyó Moretti.