Defienden al Papa Francisco luego de las polémicas declaraciones de Jorge Macri: "De gasear a una nena no se vuelve"

Jorge Macri, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no dejó pasar los comentarios del Papa Francisco sobre la represión en la ciudad durante las últimas manifestaciones. Según Macri, el Sumo Pontífice no debería opinar sobre la situación en Argentina si no está presente en el territorio. “Para poder hablar de lo que ocurre acá, tiene que venir y verlo con sus propios ojos”, afirmó el exintendente de Vicente López, en declaraciones que levantaron una fuerte polémica. La respuesta de Macri generó una ola de reacciones entre diferentes actores políticos, que no dudaron en cuestionar su postura frente al líder religioso.

Las acusaciones de Lipovetzky: "Reprimieron jubilados y mintieron"

Daniel Lipovetzky, diputado de Juntos por el Cambio, fue uno de los primeros en lanzar críticas duras hacia el gobierno de la Ciudad por lo ocurrido durante las protestas. En su cuenta de X, Lipovetzky denunció que las fuerzas de seguridad no solo reprimieron brutalmente a los jubilados, sino que además mintieron acerca de los responsables del uso de gas pimienta. “Tiraron gas pimienta a una nena y mintieron diciendo que fue un manifestante”, escribió indignado el legislador, mientras criticaba el silencio de algunos dirigentes ante estos hechos violentos. Lipovetzky también expresó su apoyo a los comentarios del Papa Francisco, al considerar que tenía razón al señalar los abusos cometidos.

Santoro critica a Macri: "De gasear a una nena no se vuelve"

Leandro Santoro, diputado del Frente de Todos, también salió al cruce de las declaraciones de Jorge Macri, pero lo hizo con mayor dureza. El legislador señaló la gravedad de lo sucedido y afirmó que "de gasear a una nena no se vuelve". Para Santoro, no solo es inaceptable la represión, sino también la actitud desafiante de Macri hacia una figura como el Papa Francisco. “Ningún líder mundial le exige al Papa que viaje antes de opinar. Y menos el exintendente de Vicente López, que le dice al más porteño de los curas que no puede hablar de lo que pasa en su propia ciudad”, ironizó el legislador, desatando una tormenta de comentarios en redes.