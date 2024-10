Shakira en Argentina: todo sobre su esperado show de 2025

El esperado regreso de Shakira a los escenarios argentinos ya tiene fecha y lugar. La superestrella colombiana confirmó que se presentará en Buenos Aires el próximo 7 de marzo de 2025, en el Campo Argentino de Polo, como parte de su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". Esta gira marca un momento muy especial para la artista, quien no pisa suelo argentino desde 2018.

La expectativa por su regreso es altísima, y no es para menos. Shakira ha mantenido una conexión fuerte con el público argentino desde sus inicios, y esta nueva gira promete superar todas las expectativas. Con un espectáculo lleno de tecnología avanzada, visuales impresionantes y un recorrido por sus grandes éxitos, la cantante ofrecerá un show inolvidable.

Detalles del show y cómo conseguir entradas

La preventa para el concierto de Shakira en Argentina comenzará el miércoles 9 de octubre a las 10 a.m., exclusiva para clientes de Santander Select Visa. Esta preventa durará 48 horas o hasta agotar stock. Una vez finalizada, se habilitará una segunda preventa para clientes de Santander Visa, también por 48 horas o hasta agotar stock.

Cuando las preventas lleguen a su fin, se abrirá la venta general para todo el público, con la posibilidad de adquirir entradas a través de todos los medios de pago. La productora Fenix Entertainment, encargada del evento, confirmó que el show será uno de los más grandes que la artista haya presentado en el país.

Una gira con un mensaje de empoderamiento

"Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" no es solo un espectáculo musical; es una celebración del empoderamiento femenino. Inspirada en su exitoso álbum del mismo nombre, esta gira incluye no solo canciones nuevas, sino también los clásicos que hicieron de Shakira una leyenda. Durante el concierto, sus fans podrán disfrutar de temas que han marcado generaciones, como "Antología", "Hips Don't Lie" y su reciente hit "Soltera", que ha generado furor desde su lanzamiento.

Además de Argentina, la gira recorrerá Brasil, Perú, Colombia, Chile y México, países donde la cantante ha cosechado miles de fanáticos. En cada una de estas presentaciones, la cantante busca transmitir un mensaje de fortaleza y superación, invitando a sus seguidores a celebrar la vida y sus desafíos.

Furor por la nueva canción "Soltera"

El reciente single de Shakira, "Soltera", ha sido un éxito rotundo. Con una mezcla de afrobeats y un mensaje de independencia, la canción ha conquistado a sus fans y ha generado especulación sobre su significado personal, dado que la cantante ha pasado por una mediática separación. Este tema, junto a sus más grandes éxitos, promete ser uno de los puntos altos del concierto en Buenos Aires.

Shakira, además, ha sido nominada a tres Latin GRAMMYs, incluyendo Álbum del Año por "Las Mujeres Ya No Lloran" y Canción del Año por "Entre Paréntesis". Estos reconocimientos refuerzan su lugar como una de las artistas más influyentes de la música latina.

Un show imperdible en Buenos Aires

El show del 7 de marzo promete ser una experiencia única para los fans de la cantante, con un despliegue visual y musical como pocas veces se ha visto. La gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" es una oportunidad para reencontrarse con Shakira y disfrutar de su talento en vivo, en un espectáculo que celebra el poder de las mujeres y el renacimiento personal.

¡No te pierdas la oportunidad de verla en vivo y asegurar tu entrada para uno de los shows más esperados del año!