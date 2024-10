Presupuesto universitario: la oposición se prepara para enfrentar el veto en sesión especial

La oposición en el Congreso de la Nación se encuentra a la expectativa de revertir el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario. Este jueves, el Gobierno Nacional dejó asentado en el Decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial, la decisión del presidente Javier Milei de vetar dicha ley. Ante esto, la oposición buscará solicitar de inmediato una sesión especial ante la presidencia de la Cámara de Diputados, la cual se celebrará el miércoles 9 de octubre. Las cifras que manejan tanto quienes defienden el veto como quienes insisten en sostener la ley son extremadamente ajustadas.

Las negociaciones se aceleran

Originalmente, la sesión se había programado para la semana del 16 de octubre debido a compromisos de viaje de varios legisladores. Sin embargo, con la confirmación del veto por parte del presidente Milei, las negociaciones se aceleraron y todos los diputados estarán presentes para debatir la próxima semana.

“Están en una encerrona, hoy llamaron a marchar Lilita Carrió, Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Maximiliano Ferraro, Juan Grabois, Martín Lousteau, Myriam Bregman, la CGT, la CTA, no hay grietas desde el punto de vista de la política. Y eso después decanta en el recinto. Si lo vetan, la posibilidad de que pierdan es cierta”, afirmó un diputado que votará en contra del veto.

Fracturas en el PRO y el radicalismo

Lo que diferencia este escenario del veto a la movilidad jubilatoria es que muchos legisladores de la Cámara de Diputados perciben que el grupo conocido como “los 87 héroes” está perdiendo cohesión. Ayer, el diputado Álvaro González y la senadora Guadalupe Tagliaferri, ambos del PRO, participaron en las manifestaciones en contra del veto, lo que ha generado dudas dentro del mismo espacio, especialmente entre legisladores del interior del país.

Según fuentes consultadas, los cinco radicales que apoyaron el veto a la movilidad jubilatoria no firmarán el pedido de sesión especial, pero al menos dos de ellos se ausentarán para evitar alinearse con el Gobierno en este asunto.

Divisiones internas en el PRO

Dentro del PRO, las posturas están divididas: mientras un sector trabaja para mantener el veto, otro se enfoca en asegurar ausencias clave durante la sesión. “Estuvimos hablando con algunos y no están de acuerdo con acompañar el veto. Esto no significa que voten en contra del veto, pero sí que puede ser que cuando se llame a sesionar para insistir con la ley se ausenten y nos permitan llegar a los dos tercios con un número más bajo”, explicó una diputada radical encargada de hacer el “poroteo”. Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, adelantó que aún no se ha tomado una decisión definitiva.

“Los que no quieren acompañar están definiendo si votan en contra o se ausentan. Es una decisión que se va a tomar más cerca de la fecha que se defina la sesión teniendo en cuenta los números que tengan los otros bloques”, indicó un diputado del PRO.

El rol del Gobierno y la UBA

Por otro lado, quienes defienden el veto sostienen que el contexto ha cambiado. “Va a depender mucho de cómo reacciona el gobierno. El error de la Casa Rosada fue que no lo mantuvo en una cuestión salarial y salió a decir que la UBA inventa alumnos y cosas por el estilo, eso complicó todo”, señalaron desde el bloque.

La presión del ámbito universitario

El ambiente universitario parece ser un factor clave en esta disputa, según coinciden varios diputados. “El ecosistema universitario es diferente, hay muchos diputados y diputadas que son profesores, y no es fácil entrar a tu universidad y encontrarte con que está empapelada con tu cara. Con los jubilados, si sos un diputado públicamente reconocido, alguien te puede decir algo; esto es totalmente diferente”, comentó una legisladora que también es docente universitaria. Las movilizaciones de abril y la marcha reciente al Congreso refuerzan este argumento.

Incluso algunos de los radicales que apoyaron el veto a la ley de movilidad jubilatoria están reconsiderando su posición. “Hay dos que no están tan seguros de seguir en esa posición”, confesó un legislador del bloque que lidera Rodrigo de Loredo.

La estrategia: ausencias claves

La clave de la sesión será la cantidad de diputados presentes, ya que la insistencia requiere dos tercios de los presentes en el recinto. Por lo tanto, mientras menos legisladores asistan, más accesible será alcanzar esa mayoría.

Bloques que sostienen la insistencia

En este panorama, los radicales que impulsaron la medida continuarán firmes en su postura. A ellos se sumarán los bloques de Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica y la izquierda. Además, el bloque de Innovación Federal, que respaldó el veto jubilatorio, ha adelantado que sus ocho diputados votarán a favor de insistir con la ley.

El grupo que apoya el veto

En cambio, el bloque que apoya el veto incluye al PRO, La Libertad Avanza, el bloque Independencia (los peronistas tucumanos), el MID y Producción y Trabajo. Se espera también que los radicales que se opusieron a la ley de movilidad jubilatoria voten en este grupo.