Santoro contra Moreno: “Sos muy poco peronista y tenés una actitud gorila”

En medio de un debate sobre la reorganización de la oposición y cómo debe avanzar el peronismo, Leandro Santoro, diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), y Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Exterior, protagonizaron un duro cruce en televisión en vivo.

El intercambio se dio durante una emisión en C5N, donde ambos políticos discutían sobre el rol de la Justicia argentina y la estrategia que debería seguir el peronismo.

Santoro comenzó expresando su desconfianza hacia el sistema judicial argentino: "Yo de la Justicia no espero nada. Hay que esperar de la sociedad y de la política", afirmó. Este comentario desató la reacción de Moreno, quien rápidamente replicó: "O sea que no hay que esperar de nadie nada; ni del Congreso. Está bárbaro". En tono irónico, Moreno añadió: "Es bien radical lo que decís", refiriéndose a Santoro.

La respuesta furiosa de Santoro

El comentario de Moreno no cayó bien en el parlamentario, quien lo tildó de hipócrita: "No sé qué querés decir con esa chicana. ¿Le querés mentir a la gente? Lo tuyo es bien hipócrita. Le decís a la sociedad que espere de la Justicia y te vienen de condenar a vos, hermano. Vos esperás que resuelva los problemas de la Argentina", respondió Santoro con enojo.

El intercambio continuó subiendo de tono, cuando Santoro agregó: "Guillermo, estás hablando de lo que no sabés. Hoy en el Congreso no hay ninguna posibilidad de juntar una mayoría". Además, no perdió la oportunidad de sumar una cuota de ironía: "No te pongas mal que te va a agarrar un bobazo".

La discusión sobre el peronismo

El cruce entre ambos no terminó ahí. Moreno, en defensa de su postura, sugirió que Santoro no estaba cumpliendo con su rol dentro del peronismo: "Vos agarrá la bandera y llevala. Si no lo hacés a los 40 años, ¿cuándo lo vas a hacer? Bien radical", insistió.

Santoro no tardó en contraatacar y lanzó una acusación directa: "Sos un gorila que se asume como peronista, pero, en realidad, tenés una actitud gorila permanentemente excluyente, sectaria, agresiva y burlona", disparó el excandidato a jefe de Gobierno porteño. A su vez, subrayó lo que, para él, representa el verdadero peronismo: "El peronismo es otra cosa. Convoca, te hace sentir cómodo y participativo", añadió con firmeza.

El cierre de un tenso cruce

Lejos de amedrentarse, Moreno optó por calmar los ánimos y se tomó los comentarios de Santoro con humor. "Me han dicho de todo, pero gorila jamás", señaló entre risas. Para terminar, aconsejó a su contrincante: "No tenés que gritar", en un intento por bajar la tensión del debate.

Massa y Moreno, juntos en la marcha universitaria

A pesar de los enfrentamientos y diferencias entre figuras del peronismo, hubo espacio para la unidad en la reciente marcha universitaria. Sergio Massa y Guillermo Moreno, quienes en el pasado también habían intercambiado chicanas, se mostraron juntos este miércoles en una movilización estudiantil. Ambos dirigentes se saludaron efusivamente y entonaron cánticos populares de la oposición, como "Traigan al gorila de Milei" y "Vamos a volver".

Moreno, luego de la marcha, comentó en entrevistas radiales: "Me lo crucé a Massa, me vino a saludar. Empezamos a cantar juntos ‘traigan al gorila de Milei’, toda la muchachada cuando lo vio empezó a cantar la consigna". También contó que tuvo un encuentro con Eduardo "Wado" de Pedro, otro referente del espacio.