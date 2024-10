El fin de una era: Nadal se retira y cierra su carrera en la Copa Davis

En un giro que entristece a los fanáticos del tenis alrededor del mundo, Rafael Nadal ha anunciado su retiro del tenis profesional. Con un video de casi cinco minutos, el tenista español confirmó que su última participación será en la Copa Davis 2024, a disputarse en Málaga del 19 al 24 de noviembre.

“Han sido unos años difíciles, especialmente los dos últimos. No he sido capaz de jugar sin limitaciones, lo que me llevó a tomar esta decisión”, expresó Nadal en su emotivo anuncio.

Un legado que trasciende las canchas

Con 22 títulos de Grand Slam, incluyendo 14 victorias en Roland Garros, Nadal deja un legado inigualable en el tenis. A sus 38 años, cerrará su carrera representando a España en el histórico certamen de la Copa Davis, donde buscará llevarse una vez más la Ensaladera de Plata.

La decisión de retirarse llega después de años lidiando con lesiones. “Todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para cerrar este capítulo de mi vida”, confesó el tenista mallorquín.

El equipo español y la expectativa en Málaga

El equipo español, capitaneado por David Ferrer, contará con figuras como Carlos Alcaraz, Roberto Bautista y Pablo Carreño para enfrentar a Países Bajos en los cuartos de final. La inclusión de Nadal en la alineación ha generado gran expectativa, no solo por ser su última aparición, sino también por la posibilidad de que España conquiste nuevamente el título.

“Me hace mucha ilusión que mi último torneo sea la Copa Davis, representando a mi país”, aseguró Nadal. Para el tenista, cerrar su carrera en este torneo tiene un significado especial, ya que una de sus primeras alegrías fue la victoria en la final de Sevilla en 2004.

Agradecimientos y emociones a flor de piel

Durante su discurso, Nadal agradeció a su equipo de trabajo, a su familia y a los fanáticos que lo acompañaron en su larga trayectoria. “No son trabajadores, son amigos”, afirmó sobre quienes estuvieron a su lado en los momentos buenos y malos de su carrera.

Emocionado, también dedicó palabras a su madre, su esposa y su hijo, destacando el apoyo incondicional que recibió de ellos. “Volver a casa cada día y ver cómo está creciendo mi hijo me ha dado la fuerza para seguir adelante”, confesó.

El adiós a una leyenda del deporte

El 19 de noviembre, cuando Nadal pise la cancha en Málaga, el mundo del tenis será testigo del cierre de una de las carreras más exitosas y respetadas de todos los tiempos. Con sus triunfos en torneos como Roland Garros, el US Open, Wimbledon y el Australian Open, el mallorquín se retira como una de las leyendas más grandes del deporte.

En sus últimas palabras del video, Nadal expresó: “Me voy con la tranquilidad de haber dado el máximo. Solo puedo decir mil gracias a todos y hasta pronto”.