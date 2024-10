La UTA lanza dura advertencia a las empresas de transporte público

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) emitió un fuerte comunicado contra las empresas de transporte público, reclamando la actualización de salarios que, según el gremio, no se ajustan a la inflación desde mayo. “Las respuestas no llegan y la angustia de los trabajadores no para de crecer”, expresaron desde el sindicato, que ya ha levantado un paro de 48 horas por la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno Nacional.

El conflicto salarial y las demandas de la UTA

El conflicto salarial lleva meses sin resolverse, con las cámaras empresarias sin presentar una propuesta desde hace casi seis meses. La UTA, liderada por Roberto Fernández, reclama un aumento que eleve el salario básico de los colectiveros a $1.160.000 en agosto, con ajustes progresivos hasta diciembre.

"Los empresarios siguen en un estado de negación, mientras los trabajadores ajustan el cinturón", declaró el gremio. El sindicato denuncia que el sistema de transporte está en riesgo si no se solucionan los problemas salariales.

Posible paro en octubre si no hay acuerdo

La UTA advirtió que, de no recibir una respuesta satisfactoria a sus demandas, se podría convocar a un nuevo paro de colectivos para fines de octubre. Este paro afectaría a trenes, aviones, camiones y barcos, aunque aún no está confirmado si los colectivos se plegarán a la medida.

El gremio pidió a los empresarios que "se pongan a la altura de las circunstancias", y alertaron que si no se readecúan los salarios, recurrirán a "medidas de acción legítima sindical".