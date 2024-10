¿Leandro Paredes regresa a Boca?

Fernando Gago, flamante director técnico de Boca Juniors, se encuentra en plena tarea de reestructuración del plantel y ya puso los ojos en el mediocampista Leandro Paredes, con quien ha mantenido contacto para contar con él en el Mundial de Clubes 2025.

Gago, que firmará un contrato con Boca por un año con la opción de extenderlo por una temporada más, llegó a Argentina el domingo por la noche. Desde entonces, comenzó a hacer movimientos estratégicos para conformar un plantel competitivo. Según el periodista Gastón Edul, contactó a Paredes y le manifestó su interés en tenerlo en el club a partir de junio de 2025, justo a tiempo para el torneo internacional.

La situación contractual de Paredes

Leandro Paredes, actualmente en la Roma de Italia, cuenta con un contrato que finaliza en siete meses. Esto podría facilitar su llegada a Boca, ya que podría incorporarse como jugador libre. Sin embargo, hasta el momento, el mediocampista no ha tomado una decisión sobre su futuro. “Gago le avisó que quiere contar con él a partir de junio de 2025”, señaló Edul.

Fernando Gago, flamante DT de Boca.

Un regreso esperado por los hinchas

Paredes es un ídolo para los hinchas de Boca, ya que surgió de las divisiones inferiores del club. Su fanatismo por la camiseta azul y oro es innegable, como lo demuestra su tatuaje de La Bombonera en el pecho. A lo largo de su carrera, ha expresado en varias ocasiones su deseo de volver a Boca y retirarse en el club que lo vio nacer como futbolista.

“Cuando me fui a los 18 años, dije que quería volver a retirarme aquí. La ilusión está. No me pongo plazos ni tiempos, vivo mi carrera día a día”, comentó Paredes en una entrevista reciente con TyC Sports.