La gala de este lunes en Bake Off Famosos dejó una nueva eliminación, cuando el jurado tuvo que elegir entre Damián de Santo y Andrea del Boca, quienes quedaron cara a cara esperando el veredicto final. Los dos actores protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche cuando, ante una pregunta del jurado sobre si alguna vez habían trabajado juntos, respondieron negativamente. Fue entonces que Wanda Nara, en su rol de conductora, les propuso improvisar una escena, lo que llevó a un inesperado beso entre ambos, desatando un momento hot en el programa.

Cami Homs y Nacho Elizalde, los destacados de la noche

A lo largo de la gala, los pasteleros enfrentaron diversas pruebas que pusieron a prueba su creatividad y habilidades. Entre los más elogiados de la noche estuvieron Cami Homs y Nacho Elizalde, quienes sorprendieron al jurado con sus elaboraciones. Finalmente, Nacho se quedó con el delantal como el mejor pastelero de la jornada, en lo que fue su primer reconocimiento en la competencia.

La emotiva despedida de Andrea del Boca

Al llegar el momento decisivo, Wanda Nara tomó la palabra para anunciar la eliminación: “Bueno, chicos, ya tengo el nombre y esta vez me cuesta mucho decirlo, porque realmente fue muy reñido. Quien abandona hoy la carpa de Bake Off Famosos es Andrea”.

Ante la noticia, Damián de Santo abrazó y besó a Andrea, quien se mostró tranquila y admitió: “Me lo esperaba”. En su despedida, la actriz se emocionó al compartir sus sentimientos: “Gracias, vine aquí para... Ahora entenderán por qué me dicen la llorona. Soy muy sensible y creo que no me he infartado muchas veces porque lloro y descargo a través de las lágrimas”.

Andrea del Boca también expresó su gratitud hacia sus compañeros y al equipo de producción: “Me divertí mucho y aprendí de los mejores. Gracias a mis compañeros, porque son maravillosos. Algunos ya los conocía, pero a otros los he descubierto aquí. También quiero agradecer al equipo técnico y de producción, que son increíbles y merecen un aplauso”. La despedida culminó con el reconocimiento unánime de sus colegas y del público.