Premios Martín Fierro de Cine y Series 2024: una gala de emociones, discursos y críticas políticas

La primera edición de los Premios Martín Fierro Cine y Series 2024, celebrada en la Usina del Arte, dejó una marca imborrable tanto por la emoción de los premios como por los contundentes discursos que resonaron en la ceremonia. Con la conducción de Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña, y transmitida en vivo por América TV, la noche fue testigo de momentos memorables.

El Martín Fierro de brillante fue otorgado a Mirtha Legrand, un homenaje a sus más de 80 años en la industria del cine y la televisión. También se entregó un reconocimiento a Graciela Borges como ícono del cine argentino, mientras que Susana Giménez fue celebrada por los 50 años de su película "La Mary". Sin embargo, más allá de los premios, lo que más resonó fueron los discursos cargados de crítica social y política.

Los discursos que marcaron la noche

Uno de los momentos más comentados fue el discurso de Norman Briski, quien al recibir su reconocimiento a la trayectoria, no dudó en lanzar duras críticas contra el gobierno de Javier Milei. Sin nombrarlo directamente, Briski señaló la intención de recortar fondos al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), advirtiendo que "nos están afanando la ficción". Su mensaje fue recibido con una ovación generalizada.

La ceremonia no estuvo exenta de otros momentos cargados de contenido político. Mirtha Legrand, al recibir su Martín Fierro de brillante, lanzó un claro mensaje al gobierno, pidiendo que no cierren el INCAA. "No se puede cerrar porque es el cine más importante de habla hispana", declaró la diva ante el aplauso de toda la sala. Este reclamo estuvo en sintonía con la preocupación generalizada en la industria por las políticas de recorte al sector cultural.

Luis Brandoni y su visión crítica del país

Por otro lado, Luis Brandoni, al recibir su Martín Fierro de Platino por su larga trayectoria en el cine nacional, no se quedó atrás en cuanto a discursos poderosos. "Sigo teniendo esperanza en el país porque la gente no quiere más ladrones por todas partes", expresó el actor, visiblemente emocionado. Su discurso, al igual que el de Briski, fue uno de los más comentados en redes sociales.

"Puan", en defensa de la universidad pública y la cultura

La película “Puan”, ganadora al mejor guion, fue uno de los puntos más altos de la noche. Al recibir el galardón, los directores María Alché y Benjamín Naishtat cedieron el micrófono al decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti, quien lanzó una dura crítica al ajuste presupuestario que afecta a las universidades públicas y a los trabajadores de la educación. Manetti destacó la importancia de la autonomía universitaria y remarcó que “la universidad pública es un emblema que debemos defender”. Su mensaje, respaldado por el público presente, resonó fuerte en una gala donde el reclamo por el apoyo al cine y la educación fue una constante.

Reclamando por la identidad del cine argentino

Los premios no solo fueron una celebración del talento y la creatividad en el cine y las series, sino también una plataforma para que los actores y actrices argentinos alzaran la voz en defensa de la industria cultural. Muchos de ellos, incluyendo a Natalia Oreiro, Leo Sbaraglia y Mercedes Morán, posaron con una bandera que decía "Cine Argentino Identidad", en claro rechazo a las políticas de recorte presupuestario.

Una gala que quedará en la memoria

La noche de los Martín Fierro Cine 2024 no fue solo una celebración de los mejores exponentes del séptimo arte, sino también un espacio para expresar el descontento con las políticas del actual gobierno. En un contexto donde el arte y la cultura parecen estar bajo amenaza, las estrellas más importantes de la industria se unieron para reclamar el apoyo que el cine argentino merece.

La lista completa de los ganadores

Martín Fierro de Oro

Guillermo Francella

Mejor película de cine

Puan – Dirección: María Alché Y Benjamín Naishtat

Mejor actriz de serie

Natalia Oreiro - Iosi, el espía arrepentido - Prime Video

Mejor serie (compartido)

El Encargado - Disney+

El amor después del amor - Netflix

Mejor actriz protagónica drama

Mercedes Morán - Elena sabe

Mejor actor de reparto en comedia

Leonardo Sbaraglia - Puan

Mejor dirección

María Alché y Benjamín Naishtat - Puan

Mejor actor de reparto en drama

Pablo Rago - Goyo

Mejor actor de serie

Guillermo Francella - El encargado - Disney+

Mejor actriz de reparto drama

Soledad Villamil - Goyo

Mejor música original

Santiago Dolan - Puan

Revelación

Zoe Hochbaum - Como el mar

Mejor actriz protagónica en comedia

Carla Peterson - No me rompan

Mejor maquillaje

Marcos Berta Y Elizabet Gora - Cuando acecha la maldad

Mejor actor protagónico en comedia

Marcelo Subiotto - Puan

Mejor actriz de reparto comedia

Alejandra Flechner - Puan

Mejor dirección de fotografía

Mariano Suárez - Cuando acecha la maldad

Mejor edición

Eliane Katz - El Rapto

Mejor guion

María Alché Y Benjamín Naishtat - Puan

Mejor director de serie

Mariano Cohn Y Gastón Duprat – El encargado - Nada - Bellas Artes – Disney+

Mejor película estrenada en plataformas

Descansar en paz – Dirección: Sebastián Borensztein

Mejor documental

Traslados – Dirección: Nicolás Gil Lavedra

Mejor actor protagónico en drama

Rodrigo De La Serna - El rapto

Mejor ópera prima

Blondi – Dirección: Dolores Fonzi

Mejor sonido

Pablo Isola - Cuando acecha la maldad

Mejor diseño de vestuario

Pheonía Veloz - El rapto y Cuando acecha la maldad

Mejor dirección de arte

Laura Aguerrebehere - Cuando acecha la maldad

Homenajes y reconocimientos