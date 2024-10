"No toleraremos desvinculaciones por razones políticas": la advertencia de los trabajadores de AFIP

La Unión de Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzó una fuerte advertencia tras los recientes anuncios del Gobierno, en los cuales se anticipa la eliminación del organismo y su reemplazo por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según el gremio, no tolerarán "desvinculaciones en base al origen político", aludiendo a los cambios previstos en la nueva estructura.

Este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni informó, en una conferencia fuera de su horario habitual, que la AFIP será disuelta y sustituida por una nueva agencia con una "estructura simplificada". Este cambio busca retomar aspectos del esquema institucional que prevaleció en la década de los 90. El gremio reaccionó a estos anuncios, expresando su preocupación por las posibles consecuencias sobre la estabilidad laboral de los empleados.

El comunicado del gremio de trabajadores de AFIP

Luego de las declaraciones oficiales del Gobierno, la Comisión Directiva que representa a los trabajadores de AFIP difundió un comunicado donde enfatizó que no permitirá que se vulneren los derechos de los empleados. “No dejaremos que se afecten los derechos de ningún trabajador representado por nuestro gremio, en línea con la estabilidad que garantiza el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”, afirmaron.

El sindicato señaló que, aunque no tienen objeciones con respecto a la reducción de cargos políticos dentro del organismo —una facultad que corresponde al Poder Ejecutivo—, subrayaron que no se tolerarán despidos basados en razones políticas ni por causas que no provengan de un sumario administrativo con resolución firme. Asimismo, advirtieron que no aceptarán ninguna afectación a sus haberes salariales, amparados tanto por la Constitución como por el convenio colectivo vigente.

El gremio concluyó felicitando al contador Andrés Vázquez, afiliado a UPSAFIP, por su reciente designación al frente de la Dirección General Impositiva, expresando su intención de mantener un diálogo cercano con él para tratar los próximos pasos del organismo.