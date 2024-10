Causa Yañez-Fernández: exniñera negó haber presenciado violencia y dudó de los audios

Noelia del Valle, la exniñera de Francisco, el hijo de Fabiola Yañez y Alberto Fernández, brindó su declaración en el marco de la causa por violencia de género contra el exmandatario. En su testimonio, bajo juramento de verdad, la mujer aseguró que nunca presenció discusiones violentas entre la pareja y sugirió que los audios en los que supuestamente se escucha a Fernández gritarle a Yañez podrían haber sido manipulados mediante inteligencia artificial.

"Hoy la inteligencia artificial es enorme, te podría decir que es la voz de Alberto, pero no lo puedo asegurar. No presencié nunca un tipo de discusión como la del audio", expresó Del Valle ante el fiscal federal Ramiro González. Esta declaración contradice la evidencia de audios incorporados en la causa donde el expresidente parece agredir verbalmente a la ex primera dama.

Duda sobre la autenticidad de los audios

En la audiencia, que se realizó en los tribunales de Comodoro Py, la exniñera negó haber presenciado actos de violencia física o verbal en la residencia presidencial de Olivos. Al escuchar los audios presentados como pruebas, reafirmó sus sospechas de que podrían haber sido editados o creados digitalmente. "Esta discusión no es normal, para mí es armado. Al doctor Alberto nunca lo vi en una situación así, y a la señora Yañez tampoco", añadió la testigo.

Si bien no descartó que la voz en los audios pudiera pertenecer al exmandatario, insistió en que, según su experiencia cercana con la familia, nunca presenció una pelea de esas características. "Nunca vi a Alberto tratar a nadie así. La opinión del audio es muy personal, me parece que es armado de una inteligencia artificial. No soy perito", concluyó Del Valle.

Problemas de alcohol y moretones en Fabiola Yañez

Durante su testimonio, la exniñera también fue interrogada sobre los supuestos episodios de alcoholismo que habrían afectado a Yañez. En este punto, Del Valle describió al menos tres ocasiones en las que la entonces primera dama se presentó en estado de ebriedad. "En tres oportunidades se acercó al cuarto de Francisco. Una vez se acercó con una copa que después la tuve que esconder con Teresa. Otra vez la vi acercarse al cuarto de Francisco en ese estado, casi se desvanecía. La agarré y la llevé a su dormitorio", relató.

Respecto a los moretones en el cuerpo y rostro de Yañez, que se difundieron en los medios como posibles pruebas de violencia, la niñera afirmó que eran producto de tratamientos estéticos. "La vi en varias oportunidades. La esteticista le extraía sangre y la guardaba en un maletín. Fabiola me comentó al respecto para que no me asuste porque yo le tengo fobia a las agujas. Me dijo que era un tratamiento estético", explicó.

Del Valle recordó haber visto marcas en el rostro de Yañez en varias oportunidades, pero las atribuyó a los tratamientos. "Una vez la vi con pinchazos y una línea morada en el párpado, en primavera de 2022 aproximadamente. No como salió en todos lados", aclaró.

La relación entre Fernández y Yañez según la niñera

En cuanto a la relación entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez, la niñera describió el vínculo como "cordial" y negó haber presenciado actos de violencia graves. Sin embargo, admitió haber sido testigo de una discusión telefónica entre la pareja, aunque no pudo escuchar los detalles de la conversación. "Presencié una vez una discusión telefónica entre ellos, pero no escuché qué decían. Esto fue antes de mi renuncia", relató.

Este episodio, ocurrido el 30 de agosto de 2023, fue uno de los motivos que la llevaron a renunciar a su trabajo en la Quinta de Olivos. "Fabiola me llamó cuando Francisco estaba conmigo en el chalet para que lo lleve a huéspedes. Fue aproximadamente a las 23:30", recordó Del Valle.

Al día siguiente, la niñera se reunió con Yañez y expresó su descontento por haberse visto envuelta en ese tipo de situaciones. "Le comenté que no estaba interesada en vivir este tipo de situaciones de quedar en el medio de discusiones", explicó. Poco después, recibió una llamada de la Secretaría de la Presidencia informándole que Yañez había ordenado su renuncia. "Ella había dado la orden de que yo había renunciado y de que no me podía quedar en la quinta de Olivos", concluyó.