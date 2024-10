Un video viral en TikTok ha captado la atención de millones de usuarios por su divertida anécdota. Subido por el usuario Edwin Medina Zambrano, el video muestra cómo un grupo de mujeres en Ecuador queda asombrado frente a lo que ellas creen que es un árbol pequeño cargado de bananas. Lo curioso es que la rama con las bananas no pertenece realmente al árbol, pero estas mujeres no lo notaron.

El video que hizo reír a miles

En el video, Edwin filma a las mujeres que, emocionadas, sacan fotos y observan detenidamente la rama cargada de plátanos. A pesar de que el árbol es demasiado pequeño para sostener una rama tan pesada, ellas no parecen notar la diferencia. Entre risas, Edwin comenta: "No quiero arruinarles la ilusión, ellas están impresionadas con el pequeño árbol de bananas". El joven no tiene el corazón para decirles la verdad: la rama ha sido superpuesta y no pertenece al árbol.

La publicación, que ya tiene casi un millón de visualizaciones, se volvió rápidamente viral en la plataforma, donde los usuarios no tardaron en comentar sobre la situación.

Reacciones de los usuarios

Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos se sumaron a la broma, mientras que otros compartieron historias similares. Una usuaria llamada Emilce escribió: "Solo falta que se crean el árbol de gallinas", refiriéndose a otro video viral en el que gallinas posadas en las ramas de un árbol parecen ser sus frutos.

Otro usuario, Tato, recordó una anécdota internacional: "Esto me hizo acordar a cuando en Estados Unidos algunos no saben de dónde sale la leche, y hasta creen que la chocolatada sale de vacas marrones".

La mayoría de los usuarios coincidieron en que, aunque parezca absurdo, la escena fue muy graciosa. Alguien comentó que es probable que las mujeres no vivan en la zona y, por lo tanto, no estén familiarizadas con la vegetación local. "Literal, muchos no saben de dónde vienen las frutas", observó Nelson Velasco.

El éxito del video

Además de generar risas, el video dejó en evidencia cómo a veces las ilusiones pueden parecer más reales de lo que pensamos. La broma de Edwin Medina Zambrano se ha convertido en uno de los videos más compartidos del momento, demostrando una vez más cómo situaciones cotidianas y simples pueden capturar la atención de millones.

El éxito de esta publicación también refleja el tipo de contenido que suele triunfar en redes sociales, especialmente en TikTok, donde la combinación de humor y sorpresa es clave para generar viralidad.