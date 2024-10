Pablo Moyano apunta contra la interna del PJ: “Hoy Milei se nos caga de risa”

Pablo Moyano, uno de los líderes del Sindicato de Camioneros y secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT), volvió a lanzar fuertes críticas tanto al gobierno de Javier Milei como a la interna del Partido Justicialista (PJ). En una entrevista radial, el dirigente sindical dejó en claro que el movimiento obrero enfrenta una de sus crisis más complejas y que, en este contexto, la confrontación es inevitable. "El enemigo no es Axel ni Cristina ni Quintela, el enemigo es Milei", sentenció Moyano, dejando en evidencia su postura combativa.

La fractura dentro de la CGT y el rol del movimiento obrero

En diálogo con Futurock, Moyano analizó la situación actual de la CGT y las tensiones que atraviesa el movimiento sindical. Refiriéndose a la salida de Francisco "Paco" Manrique de SMATA, comentó: "Tengo respeto por su decisión, hemos compartido muchas jornadas de lucha desde el macrismo, pero la CGT está en debate, al igual que toda la política y la sociedad". Según Moyano, esta situación refleja la grieta que divide al movimiento obrero: "Hay dos sectores: uno que cree que es momento de dialogar, y otro que, como yo, piensa que hay que confrontar más con el gobierno".

El líder camionero se mostró optimista respecto al paro de transporte nacional convocado para el 30 de octubre, una medida que, asegura, está sumando adhesiones: "Se están sumando cada vez más sectores, como los compañeros de ATE, de la DGI y los trabajadores de la Economía Popular". Para Moyano, este paro es solo el comienzo de una escalada que podría profundizarse en los próximos meses: "Después del 30 de octubre se decidirá la situación del sector que representamos, si continuar en la CGT o proponer una profundización del plan de lucha que arrancó con el paro de enero".

Duras críticas al gobierno de Milei

En sus declaraciones, Moyano no se ahorró palabras al referirse a la administración de Javier Milei, a la que acusa de implementar políticas divisorias: "El objetivo del Gobierno es comprar voluntades, y lo del radicalismo fue toda la vida igual". Además, el dirigente subrayó que "dividir es una política del Gobierno, y le va bien, porque va dividiendo a todos los sectores".

Moyano también expresó su preocupación por las últimas medidas económicas del gobierno, que afectan directamente a los sectores más vulnerables. “Después de las medidas que ha tomado el Gobierno con el regreso del impuesto de Ganancias, negarle 12 mil pesos de aumento a los jubilados y el cierre de AFIP con 3 mil despidos, hay que llamar a un paro general”, afirmó contundentemente.

Asimismo, alertó sobre los riesgos de la privatización de sectores estratégicos: “Hay que defender los cielos, donde Aerolíneas está siendo atacada, lo mismo que los barcos y los trenes, que ya anunciaron privatizaciones”. La creciente tensión en el ámbito laboral es, para Moyano, una señal clara de que el conflicto va en aumento.

La interna del PJ: "Totalmente a destiempo"

A la par de sus críticas al gobierno de Milei, Moyano también apuntó contra la interna del Partido Justicialista, donde la pelea por la presidencia del partido se concentra entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. "La del PJ es una elección totalmente a destiempo", lanzó el sindicalista, señalando que estas disputas no resuelven los problemas de los trabajadores.

"Se habla de la interna del PJ como si fuera a cambiarle la vida a los laburantes", criticó Moyano, que puso en duda su participación en la votación del próximo 17 de noviembre: "Soy afiliado, pero no sé si voy a votar el 17 de noviembre. Yo estoy pensando en el 30 de octubre, cuando va a haber un paro contundente. Seguramente iré a votar, no sé. Ser peronista no es ir a votar en una interna, es defender al laburante, yo el peronismo lo milito todo el día".

Moyano también expresó su apoyo al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y criticó el desgaste que, a su juicio, le está generando el gobierno. “El maltrato que le han hecho a Axel Kicillof, con el desgaste que le hace el Gobierno, no le viene bien a nadie. La lista que yo hubiera integrado sería Todos Adentro”, sostuvo.

En este sentido, volvió a enfatizar que "la confrontación es en la calle", minimizando la importancia de las elecciones internas del partido. "Estamos viendo si Quintela tiene tres avales más o no. Hoy Milei se nos caga de risa", remarcó, insistiendo en que la verdadera lucha está en las calles, no en las urnas.

El futuro de la CGT y la confrontación sindical

En el cierre de la entrevista, Moyano dejó claro que no ve un futuro inmediato de diálogo con el gobierno de Milei y que, por el contrario, se vienen tiempos de confrontación. “Se jactan todas las mañanas de que cierran tal o cual organismo, ¿qué me voy a sentar a hablar yo con esos tipos?”, cuestionó. Según el dirigente, dentro de la CGT también existen divisiones respecto a la relación con el gobierno libertario, y el futuro del movimiento obrero dependerá del curso que tome esta discusión interna.

"Después del 30 de octubre se decidirá si continuar en la CGT o proponer una profundización del plan de lucha que arrancó con el paro de enero", adelantó Moyano. "Algunos quieren negociar con los empresarios más garcas del país, que están tratando de limitar el derecho a huelga", concluyó, dejando en claro que, para él, la única salida es la confrontación.