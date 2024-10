Bastianini vence a Martín y Bagnaia en el GP de Tailandia

El Gran Premio de Tailandia ha sido escenario de una intensa batalla entre los favoritos al título de MotoGP 2024, Jorge Martín y Francesco Bagnaia, quienes no solo se disputan el campeonato, sino que siguen ofreciendo un espectáculo vibrante carrera tras carrera. Sin embargo, en esta ocasión, fue el italiano Enea Bastianini quien se llevó la victoria en la carrera sprint, desafiando a sus compatriotas y reafirmando su potencial en las pistas.

Un sprint decisivo para el campeonato

La salida de la sprint ya anticipaba una contienda memorable. Jorge Martín, líder del campeonato, y el actual campeón del mundo, Francesco Bagnaia, se lanzaron en una feroz lucha en las primeras curvas. No obstante, ambos cometieron un ligero error en la primera vuelta, permitiendo que Bastianini y otros pilotos aprovecharan la ventaja. Fue entonces cuando Bastianini tomó la delantera y mostró un ritmo imbatible, llevándose la victoria y dejando a Martín y Bagnaia en segundo y tercer lugar respectivamente.

Martín, a pesar de no haber podido ganar la carrera, logró sumar valiosos puntos que le permiten seguir liderando el campeonato con una diferencia de 22 puntos sobre Bagnaia. Para el piloto madrileño, cada carrera es una nueva oportunidad para acercarse al título, y, según sus propias palabras, no se preocupa demasiado por las matemáticas: "No me importan las matemáticas, eso me va a restar más que sumar".

La estrategia de Martín para conseguir el título

Con 433 puntos en su cuenta, Jorge Martín depende de sí mismo para proclamarse campeón del mundo. Con dos grandes premios aún por disputarse, el de Malasia y el de Valencia, y la carrera final en Tailandia, la situación es favorable para él. Si Martín logra ubicarse en el segundo lugar en todas las carreras restantes, incluso en el caso de que Bagnaia se lleve la victoria en cada una de ellas, el piloto del equipo Pramac Ducati podría celebrar su primer título mundial en Valencia.

Además de la estratégica carrera de Martín, el cuarto lugar de Marc Márquez reafirma la consistencia del piloto español en el campeonato, donde se mantiene tercero en la clasificación general, seguido de cerca por Enea Bastianini. Márquez, que comenzó quinto tras una complicada sesión de clasificación, ha demostrado una vez más su capacidad para competir al más alto nivel, sumando puntos que le aseguran un lugar entre los primeros del campeonato.

Clasificación actualizada: la carrera por el título sigue intensa

La clasificación actualizada tras el GP de Tailandia deja a Martín con 433 puntos, seguido de Bagnaia con 411, y a Márquez en tercera posición con 351 puntos. Enea Bastianini, tras su victoria en el sprint, se encuentra en la cuarta posición con 343 puntos. Esta situación configura un final de campeonato emocionante, donde los primeros lugares están aún al alcance de los mejores pilotos de la temporada.

Jorge Martín (ESP/Ducati-Pramac) - 433 pts

Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) - 411 pts

Marc Márquez (ESP/Ducati-Gresini) - 351 pts

Enea Bastianini (ITA/Ducati) - 343 pts

Brad Binder (RSA/KTM) - 193 pts

Pedro Acosta (ESP/GasGas-Tech3) - 181 pts

Maverick Viñales (ESP/Aprilia) - 171 pts

Franco Morbidelli (ITA/Ducati-Pramac) - 155 pts

Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) - 152 pts

Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46) - 137 pts

La próxima cita será el Gran Premio de Malasia, que se disputará del 1 al 3 de noviembre en el Circuito Internacional de Sepang, donde los pilotos tendrán una nueva oportunidad para asegurar sus posiciones en el campeonato y sumar puntos vitales. La competencia sigue abierta y cada giro cuenta en esta apasionante recta final de la temporada de MotoGP.