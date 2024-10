Paro de transporte: crisis sindical y desafío para la CGT

La semana que viene se perfila como una de las más determinantes para el sindicalismo argentino. El miércoles 30 de octubre, diversos gremios de transporte, junto con docentes universitarios y organizaciones sociales, llevarán adelante un paro nacional en repudio a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. Esta protesta promete ser una prueba de fuego para el sector sindical, revelando tensiones internas y cuestionando la eficacia del dialoguismo como herramienta de negociación.

La respuesta gremial: ¿Paro general sin la UTA?

El paro de transporte no es simplemente una protesta, sino un termómetro de la situación interna de la Confederación General del Trabajo (CGT). Pablo Moyano, líder del sindicato de Camioneros y figura clave del ala dura, lidera el movimiento que busca una mayor cohesión sindical frente al Gobierno. Sin embargo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), uno de los gremios más significativos del sector, ha decidido no sumarse a la medida de fuerza, priorizando su negociación salarial en curso. "Estaba más cantado que ‘Despacito’ que el Narigón [Roberto Fernández, líder de la UTA] no iba a acatar la decisión de lanzar un paro", afirman en la Mesa Nacional del Transporte.

A pesar de este revés, Moyano ha logrado aglutinar a otros sectores, como ATE, movimientos sociales y sindicatos aeronáuticos y ferroviarios. Esta movilización busca mostrar una fuerza colectiva contra lo que consideran el "desmantelamiento del Estado y los derechos laborales" en manos del gobierno libertario.

Las universidades: un enlace con el paro sindical

En un inusual gesto de unidad, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADUH) también confirmaron su adhesión al paro. Ambas organizaciones acusan al Gobierno de atacar a las instituciones públicas mediante recortes presupuestarios, una situación que califican como “extorsión” y “mercantilización de la educación”.

El comunicado conjunto de las federaciones subraya: "La universidad pública está de pie y organizada para enfrentar los embates del gobierno de Milei y sus aliados". Desde la comunidad académica también anunciaron una convocatoria para futuras movilizaciones regionales que concluirán en una marcha masiva en Buenos Aires. La protesta se plantea como una defensa de la educación pública y, al mismo tiempo, como un rechazo contundente a la supuesta privatización y "desfinanciamiento" de la educación superior.

La división sindical: ¿Fin del dialoguismo?

Mientras la CGT dialoguista busca mantener una postura más conciliadora, algunos líderes históricos del sector empiezan a mostrar signos de frustración. Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN y defensor del diálogo, ha endurecido su discurso, criticando los despidos masivos y el ajuste en organismos como la AFIP y la Aduana. La reciente suspensión de la reunión tripartita con el Gobierno y empresarios marca un punto de inflexión, ya que los gremios consideran que el clima actual "no es el indicado" para negociaciones.

"Nos enfrentamos a un Gobierno que desoye y desmantela nuestras demandas. No podemos sentarnos a dialogar mientras se suspenden derechos laborales básicos", afirmó Rodríguez, durante un encuentro del Frente de Gremios Estatales.

Un futuro sindical en juego

El paro del miércoles próximo marcará una redefinición para el sindicalismo en Argentina. La creciente frustración ante la falta de respuestas y el clima de tensión interna dentro de la CGT presagian una posible reconfiguración de fuerzas. Moyano, con su alianza estratégica en la Mesa Nacional del Transporte, busca consolidar un liderazgo alternativo, capaz de representar los reclamos de sectores sindicales descontentos y críticos del dialoguismo.

Con la participación de las universidades, el paro del 30 no solo pondrá a prueba la fuerza de los sindicatos del transporte, sino que será una demostración de cómo la clase trabajadora y el sector académico pueden unirse en defensa de sus derechos. La próxima semana definirá si este movimiento es el inicio de un cambio duradero o simplemente una manifestación temporal de descontento.