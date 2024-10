La UBA denuncia intervención del Gobierno: ¿Qué hay detrás?

La Universidad de Buenos Aires (UBA) se manifestó en contra de la intención del Poder Ejecutivo, liderado por Javier Milei, de intervenir en las universidades públicas. A través de un comunicado difundido el viernes a la noche, la casa de estudios argumentó que esta intervención busca controlar lo que se enseña y aprende en sus aulas.

La UBA anunció su decisión de llevar a cabo una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno. Este paso se toma con el objetivo de seguir brindando información transparente y accesible al público, reafirmando que la universidad es uno de los entes más auditados del sector público.

En el comunicado, se enfatizó que la universidad cumple con todos los mecanismos de auditoría requeridos por la legislación vigente. Se detalló que, en años anteriores, la UBA ya había solicitado a la Auditoría General de la Nación (AGN) su inclusión en el Plan de Auditoría 2025.

Uno de los puntos centrales del rechazo de la UBA es que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no tiene competencias para auditar a las universidades, según lo establece el artículo 98 de la Ley de Administración Financiera. Este artículo aclara que la SIGEN puede controlar solo a las jurisdicciones que forman parte del Poder Ejecutivo.

La UBA considera que detrás de las acusaciones de falta de transparencia existe un “ataque ideológico” a la educación pública, la cual, según la universidad, debe ser libre y gratuita para todos los argentinos.

Al Poder Ejecutivo no le falta información acerca del uso que hace la Universidad de su presupuesto. La UBA le envía, todos los meses, toda la información disponible. Lo que el Ejecutivo quiere “controlar” es qué se enseña en la universidad, cómo se enseña y a quién se enseña. Quiere convertir a la SIGEN en su caballo de Troya para arremeter contra el corazón del sistema universitario: la libertad académica. Quiere poder decidir qué saberes o disciplinas son valiosos y cuáles no, qué docentes pueden enseñar y cuáles no, qué alumnos tienen derecho a asistir a la universidad y cuáles no. La autonomía protege el derecho a la educación universitaria libre y gratuita de todas y todos los argentinos; la resguarda de la intervención y arbitrariedad de los gobiernos de turno.