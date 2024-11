Di Zeo prohibido en estadios tras amenaza a Bullrich

El conflicto entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Rafael Di Zeo, jefe de la barra brava de Boca Juniors, ha escalado a un nuevo nivel con la aplicación de una medida administrativa que le prohíbe a Di Zeo asistir a cualquier evento deportivo en Argentina. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1167/2024, publicada en el Boletín Oficial este lunes, en respuesta a las amenazas que el barrabrava lanzó contra Bullrich en un audio de WhatsApp.

Una prohibición que responde a amenazas directas

La decisión del Ministerio de Seguridad de aplicar una "restricción de concurrencia administrativa" de tiempo indeterminado a Di Zeo se sustenta en las recientes declaraciones del jefe de La 12, quien, en un mensaje de audio, calificó de “guerra” la situación con el Ministerio. Di Zeo cuestionó, además, la exclusión de otros integrantes de la hinchada xeneize, como Fabián Adolfo Kruger y Fernando Alfredo Gatica, tras incidentes recientes.

El audio, enviado a una persona llamada Walter, es explícito en sus amenazas: “¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una boluda. Me gusta más la guerra que entrar a la cancha”. Según la denuncia presentada por la ministra, la violencia de las palabras de Di Zeo representa una amenaza a la seguridad pública y un desafío a la autoridad del Estado en los operativos de seguridad en eventos deportivos.

La respuesta de Bullrich y la denuncia penal

Bullrich no tardó en responder públicamente a través de su cuenta oficial en X, donde anunció la denuncia penal presentada contra Di Zeo por los delitos de "amenazas e intimidación pública". En un mensaje directo, la ministra declaró: “Di Zeo, a mí no me amenaza nadie. Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública”.

En una entrevista televisiva, Bullrich subrayó la gravedad del desafío que presentan estas amenazas, afirmando que las "bandas narcotraficantes" y el crimen organizado buscan “dominar el territorio” mediante métodos intimidatorios. “Lo que dice Di Zeo es que él quiere ser el garante del manejo dentro de la cancha. Él quiere hacer lo mismo: ‘la cancha es mía, yo mando tres, esos son los que ordenan’. Esto es la ley de la mafia”, remarcó la ministra.

Precedentes de conflictos y medidas similares

Esta no es la primera vez que el Ministerio de Seguridad impone restricciones sobre Di Zeo. En mayo de este año, el barrabrava y otros sesenta hinchas fueron demorados en un control policial en Córdoba cuando se dirigían al estadio Mario Alberto Kempes para presenciar un partido. En aquel operativo, las autoridades encontraron armas en los vehículos de los hinchas, lo cual derivó en otra restricción temporal.

La actual resolución también menciona la posibilidad de encontrar a Di Zeo en Puerto Madero, zona habitual de tránsito de Franco Berlín, director de Seguridad en Eventos Deportivos y responsable del Programa Tribuna Segura, quien fue señalado directamente en las amenazas de Di Zeo. La medida impuesta por Bullrich se extiende a todo el país y será efectiva de forma indefinida mientras continúe la evaluación de los riesgos para la seguridad en torno a la presencia de Di Zeo en eventos deportivos.

Di Zeo responde: denuncia persecución hacia los hinchas de Boca

Lejos de apaciguar el conflicto, Di Zeo respondió acusando al gobierno de una persecución "a dedo" contra los hinchas de Boca. “Persiguen al hincha de Boca, por eso me enojo y discuto con el Ministerio de Seguridad”, expresó el jefe de La 12 en una entrevista televisiva. Di Zeo señaló que “somos culpables de todo lo que pasa y lo que no pasa”, haciendo referencia a los incidentes en los cuales, según él, se les acusa sin fundamento.

Cuando se le preguntó si cree que Bullrich tiene algo personal contra él, Di Zeo afirmó que la ministra actúa en su contra "cuando tiene poder" y que "cuando estuvo en la casa, nunca dijo nada". Las palabras del barrabrava aumentan la tensión en una relación ya cargada de enfrentamientos verbales y amenazas públicas.

La confrontación como reflejo de un problema mayor

La escalada de tensiones entre el Ministerio de Seguridad y los grupos barrabravas trae nuevamente a la luz los desafíos en torno a la violencia en el fútbol argentino. El enfrentamiento con Di Zeo es un reflejo de la resistencia que aún persiste entre sectores de la hinchada, quienes han intentado mantener su poder en las canchas a pesar de las regulaciones cada vez más estrictas.