El expresidente Alberto Fernández deberá presentarse el próximo 20 de noviembre para prestar declaración indagatoria en la denominada causa Nación Seguros. Está siendo investigado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles. La citación, firmada por el juez Julián Ercolini, también incluye a otras 38 personas implicadas, como su exsecretaria María Cantero y su marido, el broker Héctor Martínez Sosa.

Un momento crucial para Fernández

Este será un momento clave para el ex mandatario, ya que es la primera vez que deberá enfrentar a la justicia penal por presuntos delitos que podrían haber perjudicado al Estado durante su gestión. Fernández comparecerá ante el juez Ercolini y el fiscal Carlos Rivolo, quien tendrá la oportunidad de dar su versión sobre los casi 50 contratos firmados durante su presidencia con Nación Seguros, en los que intervinieron 25 brokers.

Según el magistrado, entre diciembre de 2019 y 2023, existió un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos a través de un direccionamiento irregular en la contratación de seguros. Este esquema, según Ercolini, fue facilitado por el decreto presidencial 823/2021, que impidió la realización de licitaciones públicas que promovieran la competencia y la transparencia en dichas contrataciones.

La red de corrupción

El juez ha señalado que el esquema delictivo permitió que Nación Seguros SA centralizara todos los contratos de seguros de entes públicos, lo que dejó a la mayoría de las decisiones en manos de Fernández, quien, según el juez, "habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia".

Un día después de la indagatoria de Fernández, Héctor Martínez Sosa también será citado. Martínez Sosa, amigo cercano, se quedó con el 42% de los contratos con el Estado, gracias a su vínculo con Cantero, quien ocupó un lugar clave en la gestión de Fernández.

El escándalo se desató cuando Osvaldo Giordano, exdirector de ANSES, destapó la situación tras su salida de la entidad. La investigación ha llevado a que el patrimonio de Fernández y de otros imputados esté bajo la lupa, aunque la Cámara Federal porteña revirtió la decisión de inhibir sus bienes, lo que actualmente está en análisis por parte de Casación.

Reacciones y contexto

Fernández intentó en dos ocasiones apartar al juez Ercolini, alegando una relación previa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. A su vez, el expresidente criticó al magistrado en cadena nacional, señalando la falta de imparcialidad en el proceso.

La causa que afecta a Fernández es emblemática en el contexto actual, ya que representa la primera vez que un ex presidente argentino deberá rendir cuentas ante la justicia por supuestos actos de corrupción durante su mandato. Esto pone de manifiesto la gravedad de la situación que enfrenta el ex mandatario, quien ya está en la mira por la causa de violencia de género iniciada por la ex primera dama, Fabiola Yañez.