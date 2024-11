Djokovic se baja del ATP Finals y cierra el año en Argentina

Novak Djokovic, actualmente en el puesto número 5 del ranking ATP, confirmó que no participará en el prestigioso ATP Finals de Turín, un torneo que ha ganado siete veces y donde estaba virtualmente clasificado. El tenista de 37 años señaló que una “lesión continua” lo ha forzado a dar por terminada su temporada oficial, aunque se presentará en una exhibición en Argentina junto a Juan Martín del Potro el 1 de diciembre en el Parque Roca de la Ciudad de Buenos Aires.

Un año de logros y desafíos

Durante una entrevista reciente con La Nación en Belgrado, Djokovic comentó que, en esta etapa de su carrera, prefiere centrarse en torneos mayores, como los Grand Slams y la Copa Davis, representando a Serbia. “Lo que todavía me empuja a competir, sobre todo en los Grand Slams, es la sensación de que puedo ser candidato a ganarlo. Y también por mi país. Me encanta jugar la Copa Davis para Serbia", explicó.

Este 2024 fue una temporada mixta para el serbio. Aunque logró ganar la medalla dorada olímpica en los Juegos de París, un logro que completó su carrera al ser el único título importante que le faltaba, no pudo sumar títulos ATP. En total, terminó con 37 victorias y 9 derrotas, incluyendo su participación en las finales de Wimbledon y el Masters 1000 de Shanghái. Además, sufrió una lesión en el menisco de la rodilla derecha en Roland Garros, durante su partido de octavos de final contra el argentino Francisco Cerúndolo, que lo llevó a una cirugía y a usar una rodillera en sus últimos encuentros.

Las ATP Finals sin Djokovic: los clasificados

La baja de Djokovic en el ATP Finals deja un espacio que será ocupado por el noruego Casper Ruud, el australiano Álex de Miñaur y el ruso Andrey Rublev. Con la presencia confirmada de estos tres jugadores, el cuadro para el torneo de Turín queda completo: Jannik Sinner (Italia), Alexander Zverev (Alemania), Carlos Alcaraz (España), Daniil Medvedev (Rusia) y Taylor Fritz (Estados Unidos) se enfrentarán en el torneo que comenzará el 10 de noviembre. El sorteo del cuadro se realizará el próximo 7 de noviembre en el formato Round Robin, con los ocho mejores del año.

Djokovic, máximo campeón del ATP Finals, lidera la lista de títulos ganados con siete victorias, superando al suizo Roger Federer, quien posee seis. Su ausencia significa un cambio en el histórico torneo, donde su presencia era prácticamente una constante y una oportunidad de ver a un competidor que dominó la competencia durante años.

La despedida del año será en Argentina

Pese a no participar en Turín, Djokovic eligió cerrar su temporada en una exhibición en Buenos Aires, enfrentando a Juan Martín del Potro en un evento llamado “El último desafío”. Este encuentro marca la segunda visita de Djokovic a Argentina, después de una primera aparición en 2013. Se espera que el serbio llegue al país a fines de noviembre y celebre esta exhibición en el Parque Roca, un evento que emociona tanto a los seguidores del tenis como a los fanáticos de ambas leyendas deportivas.

Djokovic expresó en redes sociales su pesar por no participar en el torneo de maestros: “Es un gran honor clasificarme para las ATP Finals en Turín. He tratado de hacer todo lo posible para estar allí, pero debido a una persistente lesión, no jugaré la próxima semana. Mis disculpas a todos aquellos que esperaban verme y los mejores deseos a los jugadores que disputarán el torneo. Nos vemos pronto”.

Un 2025 incierto, pero con el Open de Australia en la mira

El serbio comenzará la próxima temporada fuera del top-5, una posición que no ocupaba desde 2007. Si bien su regreso a la competición oficial está previsto para el Open de Australia 2025, donde buscará alcanzar su máximo nivel y reencontrarse con su característica ambición, este tiempo de inactividad le permitirá una recuperación completa de sus molestias físicas. Con la mira en ese primer Grand Slam del año, Djokovic planea encarar la nueva temporada con energías renovadas, buscando recuperar su lugar entre los mejores del mundo.