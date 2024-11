Tragedia de Once: Ricardo Jaime se entregó en Comodoro Py

El ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, se entregó esta mañana en los tribunales de Comodoro Py, en cumplimiento de la sentencia de seis años de prisión que pesa sobre él por su responsabilidad en la tragedia de Once. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó esta condena al rechazar la última apelación interpuesta por la defensa, dejando sin más instancias legales al ex funcionario de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.

Presentación en Comodoro Py y trámite de entrega

A las 9:20, Jaime se presentó en el sexto piso de Comodoro Py acompañado por sus abogados, respondiendo así al plazo que el Tribunal Oral Federal 2 le había concedido para iniciar su detención. Aunque había solicitado la suspensión de su detención en espera de una resolución sobre un pedido de prisión domiciliaria, esta solicitud fue denegada, por lo que Jaime será trasladado a una cárcel federal para cumplir su condena.

La orden de detención: inicio del traslado

La orden para que Jaime se entregara fue emitida el pasado jueves por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien indicó en su resolución: “Convócase al condenado Ricardo Raúl Jaime para que se presente en la sede del Tribunal dentro del tercer día hábil de notificado para hacer efectiva su detención”. Luego de los trámites pertinentes en Comodoro Py, el ex secretario será conducido a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal.

Ingreso al penal y cómputo de pena

La resolución también establece que, una vez realizado su ingreso al penal, deberán iniciarse los trámites para computar el tiempo de detención. “Una vez cumplida, dispóngase por Secretaría las diligencias necesarias para que el nombrado sea ingresado en calidad de condenado a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal e inmediatamente luego actualícese el cómputo de detención y pena oportunamente practicado”, detalla la orden judicial.

Con esta medida, Jaime enfrenta la condena judicial por la tragedia de Once, un accidente ferroviario que en 2012 dejó 51 muertos y más de 700 heridos, marcando uno de los mayores casos de responsabilidad estatal en las últimas décadas en Argentina.