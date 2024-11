San Lorenzo se enfrenta a una prohibición inesperada: ¿Cómo afectará al club?

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) anunció que San Lorenzo de Almagro se encuentra inhibido para realizar incorporaciones por los próximos tres mercados de pases. Esta medida fue comunicada oficialmente a través de su sitio web y entra en vigencia de manera inmediata, afectando la capacidad del club para fichar nuevos futbolistas en el plantel profesional masculino.

La deuda que llevó a la inhibición

La medida tomada por la FIFA tiene su origen en la deuda pendiente de San Lorenzo con varios clubes y jugadores, lo que incumple con las normativas financieras de la entidad madre del fútbol mundial. La institución presidida por Marcelo Moretti deberá regularizar sus compromisos económicos para poder levantar la sanción.

Este tipo de inhibiciones no son nuevas para San Lorenzo. En ocasiones anteriores, el club ya había sufrido restricciones similares debido a irregularidades en los pagos de transferencias y salarios.

El impacto en la campaña de San Lorenzo

El club de Boedo, que atraviesa una crisis económica que se refleja en su desempeño deportivo, no podrá reforzar su equipo en un momento clave de la temporada. El equipo dirigido por Ruben Darío Insúa está teniendo una campaña irregular en la Liga Profesional. Actualmente ocupa el 20° puesto del torneo y el 22° lugar en la tabla anual, con solo 9 puntos de ventaja sobre Sarmiento, que se encuentra en la última posición.

Esta situación deportiva, sumada a la inhibición, pone aún más presión sobre la gestión de Moretti, quien asumió el cargo con la esperanza de recuperar la estabilidad tanto económica como futbolística del club.

San Lorenzo podría jugar ante Racing en fecha FIFA

En otro frente, San Lorenzo podría verse involucrado en una reprogramación de partidos. El clásico ante Racing, correspondiente a la fecha 23 de la Liga Profesional, estaba inicialmente pautado para el 20 de noviembre. Sin embargo, debido al viaje del equipo de Gustavo Costas a Paraguay para disputar la final de la Copa Sudamericana contra Cruzeiro el 23 de noviembre, el partido podría adelantarse al sábado 16 o domingo 17 de noviembre, en pleno período de fecha FIFA.

Este posible adelanto surge para acomodar el calendario de la Academia, que no tendría otra fecha disponible para jugar contra el Ciclón antes de la final internacional.

La crisis de San Lorenzo: una gestión golpeada por la deuda

La nueva sanción de FIFA no solo resalta las dificultades económicas del club, sino que también pone en evidencia los problemas de gestión que atraviesa San Lorenzo desde hace años. Con una hinchada exigente y un plantel que no termina de convencer, la situación podría empeorar si el club no logra equilibrar sus finanzas en el corto plazo.

San Lorenzo, con su historia de éxitos y fracasos, atraviesa uno de sus momentos más complicados, tanto en lo institucional como en lo deportivo.