En el vasto universo de TikTok, donde los videos virales son moneda corriente, hay un protagonista que se ha robado el corazón —y las risas— de miles de usuarios: Toto, un chihuahua anciano y testarudo que hace ruido con cada intento de su dueña por ponerle el abrigo y la correa. Este peculiar y divertido comportamiento ha hecho que Toto, de unos 15 años, se convierta en toda una estrella en redes.

La dueña del can, Laura Montaña, quien comparte su vida con él desde hace años, tiene una cuenta de TikTok llamada @miss_montana, donde sube videos de su fiel amigo que rápidamente se vuelven virales. En su último video, que ya alcanzó miles de reproducciones, vemos a Toto emitiendo gruñidos graves y secos mientras intenta resistirse a salir al parque, un sonido que, según sus seguidores, es tan tenebroso como gracioso.

Un influencer “canoso” que enamora

El video más reciente muestra cómo Toto protesta ruidosamente cada vez que su dueña intenta abrigarlo para salir. Sus gruñidos, que se han convertido en su firma distintiva, son descritos como “de ultratumba” por los usuarios, quienes bromean con que el chihuahua podría necesitar un exorcista más que un paseo. Sin embargo, detrás de su pequeño temperamento, se esconde un perro querido y cuidado, que ha acompañado a su dueña durante más de una década.

Laura ha compartido varios videos donde Toto, con su pelo canoso y su espíritu irascible, deja claro que no le gusta ser molestado. A pesar de su aparente mal humor, el cariño de los seguidores se hace notar en los comentarios, llenos de elogios y bromas, que demuestran que Toto se ha ganado un lugar especial en el corazón de quienes lo ven.

El éxito en redes: ¿por qué Toto se volvió viral?

El fenómeno detrás de Toto en TikTok no es solo su gruñido particular, sino el encanto que despierta un perro tan pequeño y veterano con una personalidad tan grande. En una época en la que las redes sociales están llenas de contenido “perfecto”, ver a un animal que no sigue los estándares de la ternura clásica, sino que muestra su lado más gruñón, ha resultado en un éxito inesperado.

Sus seguidores, que se cuentan por miles, no solo se ríen de sus actitudes, sino que también muestran admiración por su longevidad y personalidad. Toto, que podría superar los 15 años, ha encontrado una audiencia que valora sus canas y su carácter, un aspecto que, en muchas ocasiones, le da un toque único a los videos y los hace todavía más entrañables.

El lado tierno de un perro con mucha personalidad

Aunque a muchos les cause gracia el carácter difícil de Toto, su dueña ha dejado claro en varios videos que el pequeño es muy querido y cuidado. A pesar de los años y de sus “protestas”, Laura y Toto han logrado una conexión especial que se nota en cada interacción y que se ha vuelto entrañable para la audiencia.

Este fenómeno demuestra que los perros no solo son adorados por su obediencia o dulzura, sino también por sus particularidades y actitudes que, como en el caso de Toto, pueden ser tan encantadoras como cómicas. Mientras tanto, Laura continúa subiendo videos de Toto, para deleite de sus seguidores, quienes esperan ansiosos el próximo video del “chihuahua cascarrabias”.