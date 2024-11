"No me miren, no estoy drogada": la enigmática frase de María Cash antes de desaparecer

La causa que investiga la desaparición de la diseñadora María Cash, quien fue vista por última vez en julio de 2011 en Salta, dio un nuevo giro esta semana con la declaración de dos testigos clave. Ambos trabajaban en una estación de servicio en la localidad de General Güemes, uno de los últimos lugares donde se registró la presencia de la joven de 29 años.

Los testigos, Andrés Reyes y Jesús Brito, prestaron declaración en el Juzgado Federal número 2 de Salta. Reyes, quien en ese entonces trabajaba realizando mantenimiento en la estación de YPF, relató que vio a una joven que parecía perdida.

"Ese día estaba pintando los troncos de unos árboles en las rutas 34 y 9 de Torzalito, y vi a una chica que golpeaba las puertas de los camiones, como si estuviera buscando algo o a alguien", comenzó. Según su testimonio, la mujer, al notar su mirada, se acercó y le dijo: "No me miren, estoy bien. No estoy perdida, no estoy drogada". Tras este breve intercambio, Reyes la perdió de vista.

El testigo también recordó que, poco después, al ir a Salta, vio los folletos con la imagen de María Cash. "Vi la foto pegada en el peaje, la estaban buscando. Yo dije: 'Qué lo parió'". Por otro lado, Brito recordó haber visto a la joven mientras realizaba tareas de limpieza. "Era entre las 10 y las 11 de la mañana. La vi a unos 40 metros, venía haciendo dedo. Le habrá preguntado a seis o siete camioneros, pero ninguno la quiso llevar", relató.

María Cash, la joven desaparecida en 2011.

Sin respuestas

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer qué ocurrió en aquellos días de julio de 2011. Según fuentes de la fiscalía, la investigación se reactivó luego de un exhaustivo análisis de los testimonios previos, muchos de los cuales resultaron ser contradictorios. Un factor importante en esta nueva etapa de la pesquisa ha sido la recompensa de cinco millones de pesos ofrecida por las autoridades, que provocó la aparición de pistas falsas.

Actualmente, la investigación se enfoca en reconstruir el itinerario de la joven, cuya última imagen registrada por cámaras de seguridad fue el 8 de julio de 2011 en la ruta 9, cerca del peaje de Aunor, desorientada y con su mochila roja al hombro.

Por su parte, familiares y amigos de María siguen esperando respuestas, mientras que su padre, Federico Cash, quien colaboró activamente con la búsqueda, falleció en 2014 tras un accidente automovilístico mientras seguía buscando a su hija.

La causa sigue abierta y las autoridades esperan poder esclarecer el misterio que rodea la desaparición de la joven, a más de 13 años del último rastro conocido de ella.