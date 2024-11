Beyoncé y Taylor Swift, cara a cara en los Grammy 2025

El próximo 2 de febrero, en Los Ángeles, se celebrarán los Grammy 2025, y la atención está puesta en la reñida competencia entre dos de las figuras más emblemáticas de la industria musical: Beyoncé y Taylor Swift. Ambas artistas han sido nominadas para el premio a Álbum del Año, el galardón más prestigioso de la noche. La contienda entre Swift, que busca extender su récord, y Beyoncé, quien podría hacer historia en una categoría de gran relevancia social, ha generado un gran revuelo en la antesala de los premios.

Beyoncé: la artista más nominada en la historia de los Grammy

Beyoncé llega a los Grammy 2025 con 11 nominaciones, consolidando un récord sin precedentes al acumular un total de 99 nominaciones a lo largo de su carrera. Su reciente álbum Cowboy Carter, un audaz giro hacia el country, se ha destacado en múltiples categorías, incluidas Álbum del Año, Álbum Country del Año, y Grabación del Año, gracias a su tema Texas Hold 'Em.

Con esta nominación, Beyoncé no solo lidera las categorías principales, sino que también incursiona por primera vez en las de música country, un género en el que no había competido anteriormente. De ganar el Álbum del Año, Beyoncé se convertiría en la primera mujer afroamericana en recibir el galardón en el siglo XXI, tras Lauryn Hill, quien lo obtuvo en 1999 por The Miseducation of Lauryn Hill.

Taylor Swift: récord de nominaciones y una posible hazaña histórica

Taylor Swift, por su parte, también busca hacer historia. Con la nominación de su álbum The Tortured Poets Department, la cantante de Blank Space ha roto un nuevo récord al ser la mujer con mayor cantidad de nominaciones en la categoría Álbum del Año. Si Swift triunfa, sumaría su quinto Grammy en esta categoría, habiendo ganado previamente por Fearless (2010), 1989 (2016), Folklore (2021) y Midnights (2024). La artista de 34 años superaría a la leyenda Barbra Streisand, reafirmando su posición como una de las cantantes más reconocidas de su generación.

Swift debutó en los Grammy en 2009, interpretando junto a Miley Cyrus su tema Fifteen, y ha acumulado 52 nominaciones y 14 premios, incluidos Canción del Año por Antihero y Mejor Video Musical por Bad Blood.

¿A quién favorece la polémica de “La maldición de Beyoncé”?

Las redes sociales han explotado recientemente con la teoría conocida como La maldición de Beyoncé, una broma que afirma que los artistas que le han ganado en la categoría de Álbum del Año deben agradecerle en sus discursos para evitar supuestas "represalias". Esta teoría ha generado numerosos memes y comentarios en plataformas como Twitter e Instagram, donde usuarios agradecen a Beyoncé por cuestiones de la vida cotidiana, como aprobar un examen o conseguir un empleo.

La teoría comenzó como una broma, pero algunos usuarios la vincularon con el reciente caso del productor P. Diddy, quien enfrenta graves acusaciones de abuso. La reacción en redes evidencia cómo Beyoncé, además de ser una figura musical, se ha convertido en un ícono cultural que trasciende más allá de su música.

Una noche de Grammy que promete hacer historia

Los Grammy 2025 no solo serán una noche de reconocimiento para los mejores trabajos de la música, sino también un evento que marca la disputa entre dos leyendas contemporáneas. Mientras Swift y Beyoncé aspiran a hacer historia, el público espera ansioso para ver cuál de las dos logrará llevarse el codiciado premio a Álbum del Año, y si las redes sociales darán paso a una nueva ola de memes y teorías en honor a la siempre influyente Beyoncé.