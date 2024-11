Un video viral de TikTok abrió un debate inesperado en la plataforma, cuando el influencer cordobés Nicolás Corniolo (@nicocorniolo) lanzó una teoría insólita: la paciencia de las personas estaría directamente relacionada con su altura. Este planteo generó miles de reacciones y comentarios, desde quienes lo apoyaron hasta aquellos que lo desmintieron enfáticamente.

¿La paciencia depende de la altura? La teoría de Corniolo

En el video, Corniolo aseguró que, según su observación, “las personas de entre 1,40 m y 1,60 m tienen menos paciencia que todas las demás” y que, a medida que se incrementa la estatura, la paciencia también lo hace. “La gente de más de 1,80 m es como que está todo bien, son re buena onda”, dijo el influencer, mientras que quienes miden entre 1,60 m y 1,70 m tendrían una paciencia moderada. Para las personas más bajas, la paciencia parece ser un recurso limitado. Según él, “la gente de 1,40 m a 1,60 m no conoce lo que es la palabra paciencia”.

Este planteo, en apariencia anecdótico, provocó una avalancha de reacciones. Usuarios de diversas alturas aportaron sus propias experiencias y perspectivas, haciendo de este video un fenómeno que mezcla humor y discusión en TikTok.

Las reacciones: entre el humor y la reflexión

La publicación de Corniolo no pasó desapercibida. Mientras algunos se sintieron identificados con la teoría, otros aprovecharon para bromear y compartir sus experiencias. Por ejemplo, Lu, quien mide 1,55 m, refutó la teoría asegurando que “soy la única paciente de la familia”. A su vez, Yeilin compartió que “siento que también tiene que ver con la seriedad que se ve; no es lo mismo que mi amiga de 1,50 m se enoje y se vea hasta tierno, a que yo de 1,73 m me enoje y parezca que voy a agredir”.

Otros, en cambio, tomaron la teoría de Corniolo desde una perspectiva humorística. Mati, por ejemplo, comentó que “los que somos de más de 1,90 m hay que tenerles miedo cuando pierden la paciencia”, mientras que Mayra Casas, quien mide 1,53 m, bromeó diciendo que “la paciencia la dejé en la panza de mi mamá”.

¿Paciencia y tamaño? Comparaciones con el mundo canino

La teoría de Corniolo también derivó en comparaciones con el comportamiento de los perros, donde los usuarios señalaron que las razas pequeñas, como los chihuahuas, suelen ser más nerviosas o temperamentales que los perros grandes, como los gran daneses. “Pareciera que los más chiquitos, como los caniches o chihuahuas, son los más violentos”, comentó uno de los usuarios, estableciendo un paralelismo entre los perros de tamaño pequeño y las personas de baja estatura en términos de paciencia y temperamento.

TikTok: un espacio para teorías virales y reflexiones colectivas

Este tipo de debates muestra el potencial de TikTok para generar discusiones espontáneas sobre temas inesperados, donde cada usuario puede sumar su experiencia personal o su visión del mundo. Aunque la teoría de Corniolo sobre la paciencia y la altura no tiene respaldo científico, la viralidad de su video demuestra cómo las redes sociales se convierten en plataformas de encuentro, humor y reflexión en la vida cotidiana.