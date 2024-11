La actuación de Iván "Spreen" Buhajeruk, un popular streamer, en el equipo de Deportivo Riestra durante un partido oficial contra Vélez, ha dado un giro inesperado. Su ingreso y retiro de la cancha en solo 78 segundos causaron un gran revuelo mediático y abrieron la puerta a sospechas sobre la posible promoción de apuestas ilegales, lo que llevó al fiscal Juan Rozas a iniciar una causa penal.

El caso, en el que también está involucrado el director técnico de Riestra, Cristian Fabbiani, busca esclarecer si esta inclusión del streamer buscaba incentivar apuestas en plataformas no reguladas. “Tengo la sospecha de que la inclusión de este jugador y su retiro a los breves segundos pueda haber motivado la captación de jugadores para que apuesten en plataformas y sitios ilegales. Por eso abrí una investigación penal, con el apoyo del doctor (Juan Bautista) Mahiques”, explicó Rozas esta mañana en una entrevista en Urbana Play.

Las apuestas ilegales, en el centro de la investigación

La investigación se apoya en el artículo 301 bis del Código Penal, que establece penas de tres a seis años para quienes "exploten, administren u operen juegos de azar sin autorización". Según el fiscal, la estrategia de Riestra pudo haber sido más que una maniobra de marketing. “Formalmente están imputados por mí tanto el director técnico como el jugador incluido. Como fiscal y representante de la sociedad, estoy obligado a investigar, sobre todo un delito de esta gravedad, que tenemos que hablar de la ludopatía, de los riesgos que implica y de las implicancias que tiene en los menores de edad”, sostuvo Rozas.

La polémica alrededor del breve paso de Spreen por el equipo y su rápida salida del campo disparó las cuotas en casas de apuestas, lo que generó que muchos espectadores apostaran por una sustitución temprana, considerando el nivel de experiencia del influencer en el fútbol profesional. “Lo que acá se está imputando es que la inclusión de este jugador (Spreen) y su retiro a los breves segundos podría haber motivado captación de jugadores para que apuesten en sitios ilegales. Tengo la sospecha y por eso decidí como fiscal abrir una investigación legal", reafirmó Rozas en Urbana Play.

¿Podría haber más involucrados?

En el transcurso de la entrevista, Rozas también se refirió a la posibilidad de que otras personas del entorno de Deportivo Riestra pudieran estar relacionadas con el caso. Aunque hasta ahora los únicos imputados son Fabbiani y Spreen, el fiscal no descartó la posibilidad de extender la investigación. Cuando fue consultado por el empresario Víctor Stinfale, respondió: "¿Víctor Stinfale? Al día de hoy están solo esas dos personas (el DT y el streamer), pero no descarto si producto de la investigación se amplía cualquier imputación.”

Respuestas desde Deportivo Riestra y el entorno de los imputados

El club Deportivo Riestra, por su parte, emitió un comunicado aclarando que la inclusión de Spreen fue una estrategia para atraer a una nueva audiencia al fútbol y pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos por la decisión. Fabbiani, en diálogo con Radio La Red, explicó: “Lo de Spreen fue por única vez, no volverá a jugar". Además, en declaraciones a TyC Sports, el entrenador aclaró que la decisión fue solicitada por la dirigencia del club, diciendo: “El club me pidió que juegue con cuatro cambios. Me preguntó si era de inicio o a lo último. Sabía que iba a perder un cambio, pero trabajé durante la semana para no sufrirlo”.

En una transmisión en vivo, Spreen también expresó su postura ante la situación, destacando que aceptó jugar porque fue “la anécdota de mi vida” y que en ningún momento fue su intención faltar al respeto a nadie. "A mí me dieron la anécdota de mi vida y, obviamente, acepté. No le saqué el lugar a ningún pibe, pero si alguien sintió que le faltamos el respeto de alguna manera, les quiero pedir disculpas. No era la intención ni en pedo faltar el respeto. Es más, según me había enterado, ya se había hablado con Vélez. No le sacamos el lugar a nadie. Yo acepté porque, básicamente, es la anécdota de mi vida. Honestidad pura y dura”, expresó el influencer.

A la espera de próximos pasos judiciales

Por el momento, la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) se encuentra en la etapa inicial de la investigación. Como explicó el fiscal Rozas, hasta no confirmar la existencia de un delito, no se llamará a declaración indagatoria a los involucrados. Sin embargo, el seguimiento de este caso podría develar un nuevo capítulo en la regulación de apuestas ilegales en el deporte argentino.